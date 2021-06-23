В Бурятии умерла руководитель Забайкальского семейского хора «Истоки»

Вера Долженко была одним из ключевых деятелей по сохранению народного творчества в республике

На 62 году ушла из жизни Вера Никифоровна Долженко, руководитель Забайкальского народного семейского хора «Истоки». Как сообщают в Минкультуры Бурятии, Вера Никифоровна - лауреат Государственной премии Республики Бурятия за заслуги в развитии народного творчества, заслуженный работник культуры Республики Бурятия.

Как вспоминают о народной деятельнице, Вера Долженко, с детства впитавшая в себя богатство и красоту семейской песни, всегда пела, одаривая слушателей силой и красотой голоса. Она обладала уникальным природным голосом, с очень широким диапазоном, способным взять высокие ноты.

Вера Никифоровна родилась 26 апреля 1960 г. в селе Тарбагатай. В семье всегда был почет труду, веселью, песням. Со второго класса Вера стала петь во всех школьных смотрах, концертах, солировала. После окончания Бурятского культурно-просветительского училища она возглавляла Тарбагатайский районный организационно-методический центр. В это же время являлась руководителем семейского народного хора «Былина». В 1990 году хор становится Лауреатом фестиваля «Жемчужина Севера» в г. Архангельске. С основания народного этнографического ансамбля «Судьбинушка» - Лауреата Государственной премии Республики Бурятия Вера Никифоровна являлась ведущей солисткой коллектива. Вместе с ансамблем выезжала на различные конкурсы и фестивали.

В 2000 году Вера Долженко стала руководителем Забайкальского народного семейского хора «Истоки», базового художественного коллектива Республиканского центра народного творчества. С ее приходом хор получил новый импульс для развития. Была привлечена молодежь, значительно расширился репертуар, кроме песен, стали вводиться театрализованные постановки обрядовых действий, записаны более десяти аудио - и видео сборников, возобновлена активная гастрольная деятельность. За последние годы «Истоки» становились лауреатами многочисленных всероссийских и международных творческих состязаний. Забайкальский народный семейский хор «Истоки» стал своеобразной «визитной карточкой» не только Бурятии, но и России. Творчеству «Истоков» рукоплескали зрители многих регионов России, а также Монголии, Украины, Германии, Китая, Румынии.



Несомненной заслугой В.Н. Долженко является то, что хор «Истоки», объединивший энтузиастов и знатоков старинных народных песен, стал обладать огромным репертуаром, в котором старинные протяжные, лирические, календарно-обрядовые, бытовые, шуточные и плясовые песни, частушки, духовные стихи и песни старообрядцев Бурятии, других регионов России и зарубежья. В 2016 году коллективу было присвоено высокое звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».

Кроме того, Вера Долженко возглавила работу сектора русского фольклора Республиканского центра народного творчества. С приходом Веры Никифоровны в РЦНТ оживилась работа по сохранению и развитию культурных традиций этноконфессиональных групп русского населения Бурятии. Благодаря инициативности, ответственности, неустанному труду и организаторским талантам Долженко В.Н. успешно состоялись масштабные республиканские, всероссийские, международные проекты: фестиваль фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», фестивали-конкурсы «Русская песня», «Казачий круг», «Единение», «Четыре согласия», «Поёт душа», «Русский перепляс», «Играй гармонь, звени частушка!», «Как бывало в старину», «Хранители отчих традиций» и т.д.

- С 2016 г. она была куратором впервые организованного в Бурятии Республиканского фестиваля русской культуры «Байкальский хоровод», объединившего творческие турниры и выставки по всем жанрам и видам народного художественного творчества, промыслов, декоративно-прикладного искусства. Вера Никифоровна является автором и составителем методических сборников, аудиодисков и видеофильмов по культуре семейских Забайкалья, - рассказали в Минкультуры Бурятии.

Вера Никифоровна вела общественную работу, являясь членом правления исполкома Региональной общественной организации «Общество культуры семейских Республики Бурятия».

В память о Вере Никифоровне остались документальные фильмы, снятые республиканскими и российскими телеканалами, и многочисленные видеозаписи концертов и выступлений ставшего родным для нее Забайкальского народного семейского хора «Истоки».

За достигнутые успехи в развитии народного творчества Вера Никифоровна Долженко награждена Почетной Грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Благодарственными письмами Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, Медалью «За содействие МВД» Министерства внутренних дел Российской Федерации, Благодарностями Президента, Главы Республики Бурятия, Почетной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия, удостоена званий «Лидер культуры», Лауреат Государственной премии Республики за заслуги в развитии народного творчества.

фото: Минкультуры РБ