Бурятский театр драмы покажет спектакли в онлайн

На время локдауна театр запускает онлайн-показы репертуарных постановок с субтитрами

Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева запустил онлайн- показы спектаклей. Теперь увидеть полюбившиеся многим постановки можно в хорошем качестве, из любой точки Земли, в удобное для вас время.

- С 27 июня в Бурятии введут двухнедельный локдаун. Вынужденные ограничения не стоит рассматривать, как полное прекращение культурной жизни республики. Буряад театр идет в ногу со временем и очень вовремя запускает онлайн-показы репертуарных спектаклей, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Сейчас на сайте burdram.ru доступны для онлайн-просмотра:

1 Корея_03 (16+)

2 Дорж (12+)

3 Yншэн сагаан ботогон. Верблюжонок (12+)

4 Хүлэр түмэрэй амисхал. Дыхание бронзы (16+)

5 Булжамууртын орон. Когда падают горы (16+)

Как отмечает пресс-служба Бурдрама, все спектакли были записаны заранее. Для удобства зрителей добавлены субтитры, а также для части спектаклей доступен профессиональный дубляж на русский язык. С полной информацией можно ознакомиться на официальных страницах Буряд театра в социальных сетях. Прямая ссылка на раздел с онлайн-спектаклями здесь.

Обращаем внимание, что после оплаты запись спектакля будет доступна в течение 7 дней. По истечению недели пароль для доступа будет деактивирован. В целях безопасности пароль можно активировать 2 раза на разных устройствах. Одновременный просмотр с разных устройств невозможен. Цена билета: 300 рублей





фото: пресс-служба Буряад театра