В Бурятии объявили голосование за лучшую концепцию памятника общественнице Эржене Будаевой

Жителям предлагают выбрать один из четырех вариантов от местных авторов

Министерство социальной защиты населения Бурятии объявило голосование за лучшую концепцию памятника знаменитой общественнице Эржене Будаевой.- Её знают и помнят многие. Она стала лидером движения за безбарьерную среду в Бурятии - основателем Фонда «Общество без барьеров» и настоящим примером сильного и волевого человека, способного покорить любую вершину. – отметили в ведомстве.Всего на конкурс поступили работы трех авторов: А.Ильиной, Б.Ошорова, Ю.Эрдынеева. После начала голосования по настоятельной просьбе родственников Эржены Будаевой в процедуру голосования также включена работа Б. Сундупова, которую он ранее представлял в социальных сетях. По словам родственников, данная концепция понравилась родителям Эржены Будаевой.Принято решение о начале нового голосования с участием в конкурсе концепции 4.На момент начала нового голосования участие приняли 313 человек: за вариант 1 (автор А. Ильина) поступило 116 голосов (37,06%); за вариант 2 (автор Б. Ошоров) поступило 70 голосов (22,36%); за вариант 3 (автор Ю. Эрдынеев) поступило 127 голосов (40,58%). По общим итогам конкурса данные голоса будут суммироваться соответствующим авторам.Голосование проводится по 4 работам:1. Основная мысль работы А. Ильиной (вариант № 1): «Показать, что вопреки жизненным испытаниям Эржена Будаева всегда оставалась полна жизни и сил, вдохновляла людей, помогала «взлетать» над трудностями и всегда верить в себя. «Птица» символично демонстрирует ее помощь огромному числу инвалидов-колясочников. Она помогла изменить отношение общества к ним, сделать их жизнь более яркой и насыщенной».2. Автор второго вариант памятника Б. Ошоров отметил, что «хочется сделать памятник Эржене Будаевой светлым, дабы память о ней осталась на долгие годы. Сквер, в котором будет поставлен памятник, стал бы местом отдыха и притяжения людей всех возрастов. В моей работе Эржена сидит мечтательная, два дерева у основания сплетаются и образуют сердце, на которое она опирается, символизируя доброту и широту ее души».3. Композиция третьего варианта (автор Ю. Эрдынеев) представляет собой бронзовый, высотой в два метра ростовой портрет Эржены Будаевой, бегущей вверх по лестнице. Одной рукой она придерживает волосы, развевающиеся на ветру, другой - подол платья, низ которого «прозрачный». Это символизирует стойкость, жизнелюбие и целеустремленность Эржены Будаевой. Постамент выполнен в виде лестницы, постепенно превращающейся в пандус. Постамент облицован бордовым полированным гранитом.4. Автор четвертого варианта Б. Сундупов сообщает, что «Эржена изображена на фоне стены, которая превращается в цветущий сад с птицами и цветами, своего рода буддийский райский сад «диважин». Она как бы на минуту присела на краю кресла, трогательно прижав к груди котёнка, символизирующего наших инвалидов, в том числе и колясочников, в длинном платье, в котором пела и танцевала с сыном...». Пьедестал из гранита спроектирован как удобная площадка с пандусом, на которую самостоятельно сможет заехать колясочник и положить на колени цветы. Скульптурная композиция предполагается в материале литая бронза.Памятник планируется установить на «Аллее отцов» по ул. Ранжурова, вблизи средней школы № 2 г. Улан-Удэ.Голосование за лучшую концепцию памятника Эржене Будаевой проводится в официальной группе Министерства в «ВКонтакте» до 20 июля 2021 года включительно.фото: Минсоцзащиты РБ