В Бурятии к сентябрю планируют запустить Пушкинскую карту

Школьникам и студентам будут начислять 3000 рублей на посещение театров и музеев

30 июня президент России Владимир Путин анонсировал создание специальной карты для молодежи. По его словам, эту карту будут выдавать россиянам в возрасте от 14 до 22 лет для посещения учреждений культуры, включая музеи и театры. На карту планируют зачислять 3 тыс. рублей, которые нужно будет израсходовать за 4 месяца этого года.

- В Бурятии три крупных учебных заведения, которые готовят специалистов в разных сферах культуры. Это колледж искусств и хореографический колледж и ВСГИК. Такая карта станет настоящим подарком для молодежи, в том числе для учащихся наших колледжей, института и детских школ искусств всей республики, - считают в Минкультуры РБ.

Плановый срок запуска программы – 1 сентября 2021 года. Основная цель проекта – повысить посещаемость культурных мероприятий среди молодежи страны. Воспользоваться программой государственной субсидии для посещения мероприятий учреждений культуры смогут граждане в возрасте от 14 до 22 лет.

Оформить Пушкинскую карту можно будет на портале Госуслуги.

Сейчас (вне локдауна) дети до 18 лет бесплатно посещают государственные музеи Бурятии один раз в месяц, в том числе и дети многодетных семей, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дошкольники. У каждого музея свой «бесплатный детский» день. Например, Национальный музей Республики Бурятия бесплатно принимает детей первый вторник каждого месяца. Этнографический музей народов Забайкалья — в последнее воскресенье. Кяхтинский краеведческий музей — в последнюю пятницу каждого месяца. Студенты имеют льготу — 50% скидки на билеты в театр и музеи. Только в музеях побывало за шесть месяцев этого года 5157 студентов.

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