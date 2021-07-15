Театр «Ульгэр» будет гастролировать по районам Бурятии на новом автобусе

Он позволит перевозить не только артистов, но и декорации
14 июля глава Бурятии вручил государственные награды артистам театра «Ульгэр» и передал ключи от нового автобуса «IVECO» стоимостью 4,3 млн рублей. Он предназначен для гастрольных поездок.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, 19-местный автобус имеет высокий салон, кондиционер, тахограф, эксклюзивный багажник и другие дополнительные опции. Это позволит труппе «Ульгэра» представить свой новый репертуар даже в самых отдаленных районах республики.
«Автобус совершенно новый, 2021 года выпуска. Он прибыл к нам из Санкт-Петербурга. Мы очень рады. Так как мы постоянно гастролируем по всем районам, по городу и пригороду, по детским садам и школам, этот автобус нам очень нужен. Мы уже более четырех лет в рамках реализации этого проекта получаем большую финансовую поддержку. Два года назад мы покупали новый автобус, он 11-местный, более компактный. А, главное, здесь есть большой багажник, в который можно погрузить декорации», - рассказала директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.
Кроме этого, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театр «Ульгэр» получил субсидию из федерального бюджета на сумму 13,7 млн рублей на этот год.
- Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за работу, потому что всё возможно, когда вы сами работаете. В первую очередь, это заслуга самого театра. Вы – большие молодцы, у вас 70 спектаклей, очень разнообразный репертуар, вы у нас одни из лучших в России, четырежды лауреаты «Золотой маски», номинанты премии правительства РФ. И отдельно хочу отметить Министерство культуры за то, что Бурятия активно участвует во всех программах. Программ много, и желающих много. И в условиях такой конкуренции вписываться в программы не просто, но они успевают. Таким образом создаются условия и возможности для наших детей приобщаться к искусству, видеть что-то новое, получать новые впечатления. У детей чем ярче впечатления, тем выше стремление постигать и познавать, а значит, развиваться,- отметил глава Бурятии.
Также Алексей Цыденов вручил ведущим артистам государственные награды. Почетное звание «Народный артист РБ» присвоено Жаргалу Лодоеву и Ольге Шуст. Почетное звание «Заслуженный работник культуры РБ» присвоено директору театра кукол «Ульгэр» Баирме Дашидоржиевой.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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