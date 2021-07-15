Театр «Ульгэр» будет гастролировать по районам Бурятии на новом автобусе

Он позволит перевозить не только артистов, но и декорации





14 июля глава Бурятии вручил государственные награды артистам театра «Ульгэр» и передал ключи от нового автобуса «IVECO» стоимостью 4,3 млн рублей. Он предназначен для гастрольных поездок.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, 19-местный автобус имеет высокий салон, кондиционер, тахограф, эксклюзивный багажник и другие дополнительные опции. Это позволит труппе «Ульгэра» представить свой новый репертуар даже в самых отдаленных районах республики.





«Автобус совершенно новый, 2021 года выпуска. Он прибыл к нам из Санкт-Петербурга. Мы очень рады. Так как мы постоянно гастролируем по всем районам, по городу и пригороду, по детским садам и школам, этот автобус нам очень нужен. Мы уже более четырех лет в рамках реализации этого проекта получаем большую финансовую поддержку. Два года назад мы покупали новый автобус, он 11-местный, более компактный. А, главное, здесь есть большой багажник, в который можно погрузить декорации», - рассказала директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.





- Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за работу, потому что всё возможно, когда вы сами работаете. В первую очередь, это заслуга самого театра. Вы – большие молодцы, у вас 70 спектаклей, очень разнообразный репертуар, вы у нас одни из лучших в России, четырежды лауреаты «Золотой маски», номинанты премии правительства РФ. И отдельно хочу отметить Министерство культуры за то, что Бурятия активно участвует во всех программах. Программ много, и желающих много. И в условиях такой конкуренции вписываться в программы не просто, но они успевают. Таким образом создаются условия и возможности для наших детей приобщаться к искусству, видеть что-то новое, получать новые впечатления. У детей чем ярче впечатления, тем выше стремление постигать и познавать, а значит, развиваться,- отметил глава Бурятии.





Кроме этого, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театр «Ульгэр» получил субсидию из федерального бюджета на сумму 13,7 млн рублей на этот год.Также Алексей Цыденов вручил ведущим артистам государственные награды. Почетное звание «Народный артист РБ» присвоено Жаргалу Лодоеву и Ольге Шуст. Почетное звание «Заслуженный работник культуры РБ» присвоено директору театра кукол «Ульгэр» Баирме Дашидоржиевой.Фото: пресс-служба правительства Бурятии