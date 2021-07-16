К 100-летию Бурятии обновят Оперный театр и Этномузей

Позднее планируется провести ремонт Русдрама и Бурдрама



В Бурятском театре оперы и балета начался ремонт внутренних помещений: фойе и зрительного зала. Первый этап работ, запланированный в рамках федеральной программы к 100-летию Республики Бурятия, будет завершен к середине августа. В 2022 году будет осуществлен ремонт фасада здания.



В Этнографическом музее народов Забайкалья музее начались масштабные реставрационные работы семейского комплекса с целью сохранения исторического наследия. На этапе подготовки уже проделали большую исследовательскую работу, определили порядок и объем выполнения работ. На сегодня начаты ремонтно-реставрационные работы во всем семейском комплексе, включая усадьбу Борисова. В усадьбе запланирована замена дефектных деревянных частей конструкции, внутренние восстановительные работы и обновление декоративных элементов на знаменитых воротах, расположенных на территории комплекса.



- Мы начали подготовку к празднованию 100-летия Республики Бурятия, которая будет отмечаться в 2023 году. Министерство культуры инициировало ремонт и реставрацию объектов культуры, в которых будут проходить праздничные мероприятия. В театре оперы и балета будет проведен ремонт внутренних помещений - фойе и зрительного зала, а в следующем 2022 году запланировано обновление фасада на сумму 10,7 млн. рублей. Здание театра имеет ценность не только как памятник архитектуры, но и как достопримечательность главной площади города Улан-Удэ, - подчеркнула министр культуры Соелма Дагаева.



В Этномузее в дальнейшем отреставрируют Дом Борисова, Дом Красикова, Усадьбу Зайцева, проведут полное обновление знаменитых ворот. Там заменят декоративные элементы и обновят краску. Из федерального бюджета выделено более 24 млн рублей.



Отметим, в 2022 году к 100-летию республики также запланированы ремонт зданий Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева, Государственного бурятского академического театра драмы им. Х.Намсараева, Колледжа искусств им. П.И.Чайковского и Кяхтинского краеведческого музея им. ак. В.А.Обручева.



фото: минкультуры РБ

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