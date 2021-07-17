Шибани Сур вновь исполнит бурятские песни

«Самая известная индианка в Бурятии» примет участие в конкурсе «Золотой голос Байкала»



Шибани Сур - певица, автор песен и мульти-инструменталист из Индии. Шибани хорошо разбирается в разных стилях индийской музыки, что помогает ей в создании музыки для фильмов и короткометражек. Некоторые из них становились номинантами престижной премии «Filmfare» в 2018 году.



Шибани Сур известна зрителям по исполнению песни «Минии нютаг», которую она спела в 2017 году на сольном концерте Дандара Бадлуева. Видео ее выступления тогда посмотрела буквально вся республика.



Спустя четыре года индийская этно-исполнительница готова вновь удивлять зрителей, на этот раз в конкурсе «Золотой голос Байкала». Индийской исполнительнице, композитору, музыкальному продюсеру Шибани Сур, как и другим конкурсантам, предстоит исполнить две песни – на родном языке и на бурятском.



После дебютного исполнения бурятской песни Шибани призналась, что индийская и бурятская музыка имеют много схожего. Возможно поэтому решение об участии в конкурсе она приняла молниеносно. Поможет ли это индийской этно-певице мы узнаем на конкурсе, который начнется 20 июля в 20:00 в прямом эфире канала «Ариг Ус», YouTube-канале театра «Байкал» и портале Культура.РФ.



Международный фестиваль исполнителей этнической песни «Золотой голос Байкала» пройдет с 20 по 23 июля. Организатором фестиваля стал театр «Байкал», при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Бурятии и Правительства Бурятии.



Фестиваль предполагает конкурсную программу, в которой за лучшее исполнении поборются этно-певцы со всего мира. В первом туре им предстоит исполнить песню из собственного репертуара. Во втором, ключевом и зрелищном этапе они посоревнуются в лучшем исполнении бурятских песен. Оценивать их будет международное жюри.



Призовой фонд конкурса 1 000 000 рублей. Обладатель гран-при получит 300 000 рублей, лауреаты первой, второй и третьей степени – 200 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, приз зрительских симпатий – 100 тысяч и три дипломанта по 50 тысяч рублей.



Первый фестиваль «Золотой голос Байкала» состоялся в 2008 году, тогда в нем приняли участие эстрадные певцы из разных стран. Им удалось удивить публику своей интерпретацией и исполнением бурятской песни.



Фото Министерство культуры РБ





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.