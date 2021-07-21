В Бурятии возводят одну из крупнейших статуй Будды в России

41-метровая скульптура появится в Закаменском районе





В Бурятии устанавливают одну из крупнейших в России статую Будды



- Строительство статуи высотой 41 метр завершилось прошлой осенью. Место установки – склон горы около улуса Санага в Закаменском районе. Его выбрал первый бурятский Пандито Хамбо лама Дамба-Даржа Заяев, - сообщили в правительстве республики.



Автор проекта – известный российский художник Юрий Мандаганов. Перед установкой статую разделили на десятки частей, которые вывозили к месту спецтранспортом.







фото: правительство РБ

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