Режиссер из Улан-Удэ поделился впечатлениями о концепции «Ледового городка 2022»

Создатель «Бадмы и Чагдара»: «Не думал, что мультфильм приобретет такой масштаб»





Этой зимой главную площадь Улан-Удэ украсит ледовый городок, посвященный популярным героям мультфильма режиссера Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. Сам режиссер признается, что для него такая идея оказалась неожиданной.







- Мы создавали мультфильм именно для просмотра, но не думали, что он приобретет такой масштаб. Если людям это нравится – то, что персонажи заживут в таком ракурсе, немного другой жизнью, а дети и взрослые вовлекутся в это приключение вместе с Бадмой и Чагдаром, то, я думаю, это неплохая идея, - рассказывает Эрдэни Жалцанов.







Как отмечают в администрации города, горожане смогут увидеть на площади такие скульптурные композиции как «Бадма и Чагдар на подледной рыбалке», «Сани, запряженные оленями», ледяные герои мультсериала «Маша и медведь» и символ уходящего года «Корова с Бадмой и Чагдаром».







- Меня пригласили в Комитет по архитектуре, показали проект – он мне понравился, я внес свои предложения, чтобы не отходить от общей задумки и идеи двух малышей Бадмы и Чагдара, которые никому ничего плохого не сделали, они просто живут своей детской веселой жизнью, учатся у взрослых, это самое важное – они никого не учат, а учатся. Ведь взрослым нужно, чтобы малыши, наше подрастающее поколение, научились привычке видеть в людях все хорошее, видеть окружающий мир красивым, - подчеркнул режиссер.







По словам режиссера, в одной из серий Бадма и Чагдар обязательно посетят ледовый городок.



- Я так думаю, что где-то за полтора-два месяца до Нового года персонажи должны рассказать, что строится ледовый городок, посвящённый им самим, и что это им очень интересно. Думаю, должен быть такой живой диалог. Когда мультипликационные персонажи становятся живыми, они начинают диктовать свои условия, неожиданно подсказывают новые идеи. Поэтому я с ними нахожусь в постоянном диалоге, - рассказывает Эрдэни Жалцанов.







По концепции ледового городка, Бадма и Чагдар решили исполнить давнюю мечту и посетить новогоднюю елку на главной площади столицы Бурятии. Прискакав на лошадях и привязав их к сэргэ, они подключились к всеобщему веселью - разбили много хребтовых костей, поели вкусных бууз и попрощались с «Коровой» – символом уходящего года. Ее место должен занять «Тигр», но Бадма с Чагдаром не нашли его.







Мальчики опросили всех животных буддийского календаря и посетителей елки, но никто Тигра не видел. Тогда в темном небе высветились звездные следы Тигра, которые вели к катку и терялись вдали. Бадма и Чагдар во время поисков тигра успевают встретиться с рыбаками Байкала, увидеть пугливых нерп и порыбачить с удочкой. Затем они доходят до деда Мороза со Снегурочкой, которые подсказывают им, где притаился Тигр. Обойдя Новогоднюю Ёлку, герои наконец-то обнаруживают символ приходящего года Тигра.







Между тем, Эрдэни Жалцанов поделился, о чем будут новые серии популярного мультфильма:



- Сейчас у нас много идей и задумок, я уже две серии нарисовал - обычно я рисую карандашом, моя жена оживляет, анимирует и наша дочь озвучивает Чагдара и Бадму. Они будут покорять Мунку Сардык, будут ездить по районам Бурятии, посетят заповедник, где будут знакомиться с животным миром, затем есть задумка – полет персонажей над Улан-Удэ, где наставник будет рассказывать об истории возникновения города. Все это уже прорисовано, осталось только оживить, - отметил он.



Отметим, Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ проводит опрос с целью определения мнения горожан по концепции Новогоднего городка – 2022 на площади Советов. Голосование будет доступно в период с 21 по 28 июля 2021 года по





фото: администрация города Этой зимой главную площадь Улан-Удэ украсит ледовый городок, посвященный популярным героям мультфильма режиссера Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. Сам режиссер признается, что для него такая идея оказалась неожиданной.- Мы создавали мультфильм именно для просмотра, но не думали, что он приобретет такой масштаб. Если людям это нравится – то, что персонажи заживут в таком ракурсе, немного другой жизнью, а дети и взрослые вовлекутся в это приключение вместе с Бадмой и Чагдаром, то, я думаю, это неплохая идея, - рассказывает Эрдэни Жалцанов.Как отмечают в администрации города, горожане смогут увидеть на площади такие скульптурные композиции как «Бадма и Чагдар на подледной рыбалке», «Сани, запряженные оленями», ледяные герои мультсериала «Маша и медведь» и символ уходящего года «Корова с Бадмой и Чагдаром».- Меня пригласили в Комитет по архитектуре, показали проект – он мне понравился, я внес свои предложения, чтобы не отходить от общей задумки и идеи двух малышей Бадмы и Чагдара, которые никому ничего плохого не сделали, они просто живут своей детской веселой жизнью, учатся у взрослых, это самое важное – они никого не учат, а учатся. Ведь взрослым нужно, чтобы малыши, наше подрастающее поколение, научились привычке видеть в людях все хорошее, видеть окружающий мир красивым, - подчеркнул режиссер.По словам режиссера, в одной из серий Бадма и Чагдар обязательно посетят ледовый городок.- Я так думаю, что где-то за полтора-два месяца до Нового года персонажи должны рассказать, что строится ледовый городок, посвящённый им самим, и что это им очень интересно. Думаю, должен быть такой живой диалог. Когда мультипликационные персонажи становятся живыми, они начинают диктовать свои условия, неожиданно подсказывают новые идеи. Поэтому я с ними нахожусь в постоянном диалоге, - рассказывает Эрдэни Жалцанов.По концепции ледового городка, Бадма и Чагдар решили исполнить давнюю мечту и посетить новогоднюю елку на главной площади столицы Бурятии. Прискакав на лошадях и привязав их к сэргэ, они подключились к всеобщему веселью - разбили много хребтовых костей, поели вкусных бууз и попрощались с «Коровой» – символом уходящего года. Ее место должен занять «Тигр», но Бадма с Чагдаром не нашли его.Мальчики опросили всех животных буддийского календаря и посетителей елки, но никто Тигра не видел. Тогда в темном небе высветились звездные следы Тигра, которые вели к катку и терялись вдали. Бадма и Чагдар во время поисков тигра успевают встретиться с рыбаками Байкала, увидеть пугливых нерп и порыбачить с удочкой. Затем они доходят до деда Мороза со Снегурочкой, которые подсказывают им, где притаился Тигр. Обойдя Новогоднюю Ёлку, герои наконец-то обнаруживают символ приходящего года Тигра.Между тем, Эрдэни Жалцанов поделился, о чем будут новые серии популярного мультфильма:- Сейчас у нас много идей и задумок, я уже две серии нарисовал - обычно я рисую карандашом, моя жена оживляет, анимирует и наша дочь озвучивает Чагдара и Бадму. Они будут покорять Мунку Сардык, будут ездить по районам Бурятии, посетят заповедник, где будут знакомиться с животным миром, затем есть задумка – полет персонажей над Улан-Удэ, где наставник будет рассказывать об истории возникновения города. Все это уже прорисовано, осталось только оживить, - отметил он.Отметим, Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ проводит опрос с целью определения мнения горожан по концепции Новогоднего городка – 2022 на площади Советов. Голосование будет доступно в период с 21 по 28 июля 2021 года по ссылке фото: администрация города

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