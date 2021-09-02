Солисты Бурятского оперного прошли в финал международного конкурса памяти Карузо

Они вошли в число 60 финалистов, которые обошли 700 претендентов из 50 стран мира



Солисты Бурятского театра оперы и балета Дина Санданова, Бат-Эрдэнэ Доржцэдэн, Дагвадорж Даваасурэн и Батчимэг Самбуу прошли в финальный этап престижного международного конкурса оперных певцов Vincerò. С 29 по 31 октября в Неаполе они выступят перед жюри из одиннадцати крупнейших театров мира, сообщили в минкультуры республики.



«Первый и второй этапы конкурса прошли онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавиурса. Все равно мы очень тщательно готовились, ведь критерии оценки были высокими. Мы очень гордимся, что от нашей республики в финал прошли четыре человека. Итальянцы очень удивились, что в Сибири так профессионально поют. Теперь предстоит самая основная борьба, ведь премию получат только двадцать лучших», – рассказала художественный руководитель оперы Дарима Линховоин.



Первый международный конкурс оперных певцов Vincerò приурочен к 100-летию со дня смерти великого тенора Энрико Карузо. Более 700 молодых оперных певцов с пяти континентов подали заявки на участие. Конкурс разработан культурной ассоциацией Euro Artists Management для поиска новых певческих талантов и распространения итальянской оперной культуры по всему миру.



«Конкурс оперных певцов Vincerò действительно эксклюзивный. Из 700 участников из более 50 стран в финал прошли только 60, включая наших солистов. Это уже победа и признание нашего оперного мастерства на международном уровне. Пожелаем нашим солистам удачи!», – отметила министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.



Насладиться оперным мастерством финалистов можно будет 12 сентября на открытии 82-го театрального сезона Бурятского театра оперы и балета.



Фото: egov-buryatia.ru/minkult



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