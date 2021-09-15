Рок-музыкант Сергей Майстров и иркутский видеограф Станислав Толстнёв сняли lyric video про Байкал

Песня "Облака над водой" была написана на острове Ольхон, а видеозарисовки иркутянина идеально подошли к ней



8 сентября вышло lyric video* на песню петербургского поэта и музыканта Сергея Майстрова «Облака над водой», написанную на острове Ольхон во время путешествия по Байкалу. Видеозарисовки известного иркутского фотографа дикой природы Станислава Толстнёва обрели 5D-эффект под музыку Сергея, сообщила "Номер один" директор коллектива Сергея Майстрова Анна Кистерская.



"...Некоторое время назад, находясь в одном прекрасном месте, мне пришли слова, которые впоследствии легли в основу новой песни. Удивительно то, что эта песня сама выбрала своё звучание и ритм. Записывая её в студии, я как будто бы снова и снова возвращался в те удивительные места", - рассказал Сергей Майстров.



Песня «Облака над водой» вышла 18 августа этого года и привлекла внимание не только поклонников творчества музыканта, но и представителей СМИ. Петербургскому музыканту удалось глубоко прочувствовать энергетику местного этноса с его культурой и обрядовыми традициями. И не просто прочувствовать, но и передать настроение слушателям через музыку и стихи.



Обложкой сингла стала работа иркутского фотографа дикой природы Станислава Толстнёва.









* Lyric video — это ролик, созданный специально под отдельную песню музыкальной группы, исполнителя. Суть таких роликов в том, что они синхронно отображают текст самой песни под музыкальный видеоряд.



Фото, видео:

8 сентября вышло lyric video* на песню петербургского поэта и музыканта Сергея Майстрова «Облака над водой», написанную на острове Ольхон во время путешествия по Байкалу. Видеозарисовки известного иркутского фотографа дикой природы Станислава Толстнёва обрели 5D-эффект под музыку Сергея, сообщила "Номер один" директор коллектива Сергея Майстрова Анна Кистерская."...Некоторое время назад, находясь в одном прекрасном месте, мне пришли слова, которые впоследствии легли в основу новой песни. Удивительно то, что эта песня сама выбрала своё звучание и ритм. Записывая её в студии, я как будто бы снова и снова возвращался в те удивительные места", - рассказал Сергей Майстров.Песня «Облака над водой» вышла 18 августа этого года и привлекла внимание не только поклонников творчества музыканта, но и представителей СМИ. Петербургскому музыканту удалось глубоко прочувствовать энергетику местного этноса с его культурой и обрядовыми традициями. И не просто прочувствовать, но и передать настроение слушателям через музыку и стихи.Обложкой сингла стала работа иркутского фотографа дикой природы Станислава Толстнёва.Фото, видео: Сергей Майстров

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