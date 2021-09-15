Старообрядцы Бурятии презентуют отреставрированную усадьбу





23 сентября 2021 года в селе Нижний Жирим Тарбатайского района состоится презентация старообрядческой усадьбы в рамках празднования 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума.

Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил в защиту отеческого благочестия, против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, которая привела русскую церковь и русский народ к расколу. Этот раскол произошел при попытке внести в русскую церковь новые, прежде неизвестные русским людям обычаи. За отстаивание устоев старой православной веры Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен живьем.

В 2019 году в Бурятии утвердили план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Юбилейные мероприятия должны были пройти по всей России и в республике в 2020 году. Однако в планы внесла коррективы пандемия коронавируса, поэтому мероприятия проходят сейчас.

Руководитель общества культуры семейских Бурятии Сергей Петров сообщил «Номер один», что 23 сентября в 16.00 состоится презентация отреставрированной старообрядческой усадьбы XIX века. Праздник состоится в селе Нижний Жирим.

Гостей будут встречать с хлебом-солью, а также с песнями этнографический семейский народный ансамбль «Судьбинушка» и детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Черпачок» Тарбагатайского районного Дома культуры Республики Бурятия. После приветствия по усадьбе пройдет экскурсия – дом и хозяйственные постройки покажет Сергей Петров.

В этот же день в Нижнем Жириме, в местном Доме культуры под эгидой министерства туризма Бурятии состоится диалоговая площадка «Перспективы развития туризма в Бурятии «По пути протопопа Аввакума». Модерировать площадку будет министр туризма Алдар Доржиев.

В празднике примут участие жители Бурятии, а также староверы из других регионов России.

Напомним, старообрядческую усадьбу XIX века отреставрировали благодаря Фонду президентских грантов. Проект стал одним из победителей конкурса.

Реставрируемая усадьба стала единственным в своем роде подлинным объектом туристического показа в естественной среде. Гости Бурятии смогут посетить музей в Нижнем Жириме и узнать о жизни коренных старообрядцев. Главная задача – сохранение аутентичности, реставрация подлинной постройки.





Фото предоставлено С.П. Петровым