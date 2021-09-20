Бурятский театр драмы представит республику на Фестивале театров Дальнего Востока

Труппа покажет спектакль молодого режиссера Сойжин Жамбаловой "Үншэн сагаан ботогон. Верблюжонок"



Спектакль молодого режиссера Сойжин Жамбаловой "Үншэн сагаан ботогон. Верблюжонок" отобран для участия на II Фестивале театров Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе Минкультуры Бурятии.



Главное театральное событие Дальневосточного федерального округа проходит с 17 по 27 сентября в Хабаровске. Его насыщенная программа объединит 15 театров из семи регионов ДФО.



За одиннадцать дней покажут свои спектакли театры из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Мирного, Нюрбы, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска.



Целью фестиваля является знакомство творческих коллективов Дальнего Востока с новой отечественной и европейской драматургией и новыми именами российской режиссуры, привлечь в театры новых зрителей.



Помимо показа спектаклей в этом году в рамках фестиваля будет организована обширная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, семинары, творческие встречи с мастерами сцены и обсуждения спектаклей.



Профессиональную оценку работе коллективов дадут ведущие театральные критики страны.



Справка



Спектакль "Үншэн сагаан ботогон. Верблюжонок" поставлен по одноименному бурятскому улигеру. Он стал итогом исследовательской работы театра над сценическим воплощением бурятского эпоса.



Премьера спектакля состоялась 21 и 22 марта 2019 года. Осенью того же года постановка удостоилась диплома I Международного театрального фестиваля "Байкальский талисман" в г. Иркутске.



Фото: пресс-служба Минкультуры Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.