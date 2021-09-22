В Бурятии покажут премьеры фильмов о культуре старообрядцев

В республике прошел пятый фестиваль «Раздайся, корогод!»





В республике прошел пятый Международный фестиваль фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!». Конкурс отсчитывает свою историю с 2000 года. С тех пор он расширил творческие границы: от республиканского, межрегионального, всероссийского до международного.

– Впервые фестиваль проходит в режиме «онлайн». В этом году мы делаем упор на проведение, помимо конкурсной и концертной программы, документальной съемки объектов нематериального культурного наследия старообрядцев: песен, обрядовых действий, технологий изготовления изделий народных художественных промыслов, – отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Трансляции мероприятий фестиваля начались с 19 сентября на телеканалах: «Ариг Ус», «АТВ», «Мир-Бурятия», а также на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия». Зрителям покажут выступления лучших исполнителей песенного и обрядового конкурсов в премьерах музыкальных клипов, самые яркие концертные номера участников в большом онлайн-концерте, мастер-классы и онлай- выставку народных художественных промыслов.В творческие состязания вошли конкурсы песенного и обрядового фольклора, старообрядческого костюма и конкурс мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. В этом году приняли участие десять регионов, а из Республики Бурятия – десять районов. Из других стран - коллектив из Румынии. По мнению жюри, наши коллективы выступили на хорошем уровне.По итогам конкурса, диплом лауреата I степени получил народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», Республика Бурятия, Тарбагатайский район. Руководитель - Галина Ермолаевна Чебунина. Второе место заняли народный фольклорный ансамбль «Калинка» имени М. Батковой из Мухоршибирского района, руководитель Наталья Сараева и забайкальский хор «Семейские янтари» из Улан-Удэ, художественный руководитель Виктория Рещикова.Лауреатом II степени стал фольклорный ансамбль «Светлица» из города Симферополь, руководитель Инга Михайлевская. Третье место поделили Большекуналейский семейский хор из Тарбагатайского района, фольклорный ансамбль «Воскресенье» из Бичурского район, а также хор «Родник» из Хоринского района.В конкурсе приняли участие и детские коллективы. Первое место занял образцовый фольклорный ансамбль «Дигамор» из Забайкальского края. Второе место получил фольклорный ансамбль «Черпачок» из Тарбагатайского района, руководитель Алена Пласкеева. Диплом лауреата III степени завоевал образцовый ансамбль «Забавушка» из Мухоршибирский района, руководитель - Светлана Савостьянова.Отметим, за звание лучших боролись народные ансамбли из республик Крым, Хакасия, Новосибирской, Нижегородской, Ульяновской, Марий Эл, Белгородской областей, Ненецкого автономного округа, Румынии, а также Забайкальского и Пермского краев. Нашу республику на фестивале представили семейские коллективы Бичурского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Заиграевского, Кижингинского, Селенгинского, Хоринского, Иволгинского, Кяхтинского районов и города Улан-Удэ. Особо организаторы благодарят за участие Общину русских липован Румынии. В предыдущие годы благодаря Общине румынские коллективы приезжали на фестиваль. В этом году Румынию представил ансамбль «Верба» из уезда Тульча.Кроме того, решением оргкомитета V Международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» посвятили памяти Веры Никифоровны Долженко. Вера Никифоровна - заслуженный работник культуры Республики Бурятия, лауреат Государственной премии Республики Бурятия. Вера Никифоровна была главным координатором фестиваля с первых дней. Последние два года она вела организационную работу по проведению фестиваля. К всеобщему прискорбию, она ушла из жизни этим летом.Учредитель фестиваля – минкульт Бурятии, организатор – Республиканский центр народного творчества при поддержке правительства Бурятии.Варвара Успенская, «Номер один»Фото: из архива РЦНТ