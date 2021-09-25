Жителей Улан-Удэ приглашают поучаствовать в акции «Утепли собаку»

Приют для бездомных собак начинает готовиться к зиме - для хвостатых друзей необходимы теплые будки



Фонд помощи животным "Собака счастья" объявил в своих соцсетях о подготовке к холодному периоду. Сейчас в приюте 13 собак, для которых необходимо отстроить теплые будки и утеплить, чтобы питомцы смогли в уюте пережить зиму.



- Друзья, нашим собакам как воздух необходимы тёплые будки! Без своих домиков у нас ровно 13 собачек! Уже сейчас ночью на улице минусовая погода, и эти 13 собачек мерзнут на голых досках. Все мы знаем, насколько сурова наша зима, поэтому будки сейчас - это самый необходимый минимум, без которого наши собаки зиму просто не переживут, - рассказали волонтеры фонда.



Для одной утепленной будки необходимы стройматериалы, сено и деньги на изготовление, что примерно обойдется в 3000 рублей. Как отметили волонтеры, к сожалению, покрывала и одеяла для будок не подойдут, так как "зимой всё это замёрзнет и превратится в глыбу льда."



- Давайте постараемся сделать так, чтобы каждая из этих собачек обзавелась если не собственным домом, то хотя бы теплой будкой, где она сможет расслабиться, закопаться носом в мягкое сено и безопасно перезимовать, - написали на странице.



Волонтеры обратились со словами благодарности ко всем людям, поддерживающим приют.



- То, как вы помогаете нам в моменте купить животным корм или оплатить передержку - просто прекрасно, это каждый раз дает нам силы и желание работать дальше. Поэтому сейчас мы снова надеемся и верим в то, что вместе мы сможем обеспечить каждую нашу собачку теплой будкой! - добавили на странице.



Воспользоваться реквизитами для перевода либо оказать другую помощь можно на страницах сообщества в





фото: pixabay.com





фото: pixabay.com Фонд помощи животным "Собака счастья" объявил в своих соцсетях о подготовке к холодному периоду. Сейчас в приюте 13 собак, для которых необходимо отстроить теплые будки и утеплить, чтобы питомцы смогли в уюте пережить зиму.- Друзья, нашим собакам как воздух необходимы тёплые будки! Без своих домиков у нас ровно 13 собачек! Уже сейчас ночью на улице минусовая погода, и эти 13 собачек мерзнут на голых досках. Все мы знаем, насколько сурова наша зима, поэтому будки сейчас - это самый необходимый минимум, без которого наши собаки зиму просто не переживут, - рассказали волонтеры фонда.Для одной утепленной будки необходимы стройматериалы, сено и деньги на изготовление, что примерно обойдется в 3000 рублей. Как отметили волонтеры, к сожалению, покрывала и одеяла для будок не подойдут, так как "зимой всё это замёрзнет и превратится в глыбу льда."- Давайте постараемся сделать так, чтобы каждая из этих собачек обзавелась если не собственным домом, то хотя бы теплой будкой, где она сможет расслабиться, закопаться носом в мягкое сено и безопасно перезимовать, - написали на странице.Волонтеры обратились со словами благодарности ко всем людям, поддерживающим приют.- То, как вы помогаете нам в моменте купить животным корм или оплатить передержку - просто прекрасно, это каждый раз дает нам силы и желание работать дальше. Поэтому сейчас мы снова надеемся и верим в то, что вместе мы сможем обеспечить каждую нашу собачку теплой будкой! - добавили на странице.Воспользоваться реквизитами для перевода либо оказать другую помощь можно на страницах сообщества в ВКонтакте или Инстаграм фото: pixabay.comфото: pixabay.com

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