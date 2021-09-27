Театр «Байкал» выступит с концертами для школьников в семи районах Бурятии

Тур пройдет в рамках программы «Пушкинская карта»



Театр «Байкал» даст концерты в районах Бурятии для обладателей Пушкинских карт. Труппа отправится в Тункинский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Селенгинский, Иволгинский и Хоринский районы, сообщили в Бурятском национальном театре песни и танца "Байкал".



Гастрольный тур театра начнется 28 сентября. Первые концерты увидят жители Тункинского района. 28 и 29 сентября они пройдут в поселке Аршан. Далее, артисты отправятся в Мухоршибирский район.



Для новоиспеченных зрителей труппа подготовила специальную программу – «Наранай домог». В ней собраны номера – фавориты зрителей. Это танцы из проекта «Танцуют все», новые постановки, музыка камерной группы Национального оркестра Бурятии и солисты театра.



«В районах есть запрос на выступления театров. Пушкинская карта – отличная возможность для его удовлетворения. По традиции, театр «Байкал» делится на две группы и разъезжается на концерты, так, им удается охватить больше зрителей и порадовать больше школьников» - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Фото: Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал



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