Бурятский театр оперы и балета получил художественного руководителя

Эта должность долгое время была вакантной





С 1 октября в Бурятском театре оперы и балета появился новый художественный руководитель. Как сообщили в Минкультуры Бурятии, им стал Владимир Рылов, Народный артист РБ.

Как отметили в министерстве культуры, Владимир Рылов уже имеет опыт работы в Бурятском театре оперы и балета, где он трудился с 1986 по 1989 годы и в 2001 году.Отметим, сейчас в театре есть художественный руководитель балета Баярто Дамбаев и худрук оперы Дарима Линховоин. Должность худрука всего театра была вакантна уже долгое время.Владимир Рылов закончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «хоровое и симфоническое дирижирование». Был главным дирижером Государственного оркестра русских народных инструментов им. В. В.Андреева, Ленинградского театра музыкальной комедии, Пермского театра оперы.Являлся худруком Академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева (1989-1991), Государственного оркестра кинематографии (1991-1992), Башкирского театра оперы и балета (сезон 2004-2005).С 1987 года начал сотрудничество с Симфоническим оркестром Государственной филармонии Алтайского края: с 1999 - художественный руководитель, с 2000 – главный дирижер.В качестве приглашенного дирижера нередко работает за рубежом: в Австрии, КНР, Южной Корее, Германии, Таиланде.Фото: «Номер один»