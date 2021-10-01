Бурятский театр оперы и балета получил художественного руководителя

Эта должность долгое время была вакантной
С 1 октября в Бурятском театре оперы и балета появился новый художественный руководитель. Как сообщили в Минкультуры Бурятии, им стал Владимир Рылов, Народный артист РБ.
Как отметили в министерстве культуры, Владимир Рылов уже имеет опыт работы в Бурятском театре оперы и балета, где он трудился с 1986 по 1989 годы и в 2001 году.
Отметим, сейчас в театре есть художественный руководитель балета Баярто Дамбаев и худрук оперы Дарима Линховоин. Должность худрука всего театра была вакантна уже долгое время.
Справка
Владимир Рылов закончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «хоровое и симфоническое дирижирование». Был главным дирижером Государственного оркестра русских народных инструментов им. В. В.Андреева, Ленинградского театра музыкальной комедии, Пермского театра оперы.
Являлся худруком Академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева (1989-1991), Государственного оркестра кинематографии (1991-1992), Башкирского театра оперы и балета (сезон 2004-2005).
С 1987 года начал сотрудничество с Симфоническим оркестром Государственной филармонии Алтайского края: с 1999 - художественный руководитель, с 2000 – главный дирижер.
В качестве приглашенного дирижера нередко работает за рубежом: в Австрии, КНР, Южной Корее, Германии, Таиланде.
Фото: «Номер один»
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