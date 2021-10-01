Концерт «Эрхүү зугаа» представит зрителям танцы и песни иркутских бурят



Театр «Байкал» презентует новый проект. Концерт «Эрхүү зугаа» представит зрителям танцы и песни иркутских бурят, сообщает пресс-служба Минкультуры Бурятии.



«Концерт «Эрхүү зугаа» — это небольшое путешествие по иркутской области. В концерте танцоры, солисты и Национальный оркестр Бурятии представят разнообразие, самобытность звучаний и движений западных бурят».







Фото: пресс-служба театра "Байкал" Театр «Байкал» презентует новый проект. Концерт «Эрхүү зугаа» представит зрителям танцы и песни иркутских бурят, сообщает пресс-служба Минкультуры Бурятии.«Концерт «Эрхүү зугаа» — это небольшое путешествие по иркутской области. В концерте танцоры, солисты и Национальный оркестр Бурятии представят разнообразие, самобытность звучаний и движений западных бурят». Концерт пройдет 10 октября . Действует программа «Пушкинская карта».Фото: пресс-служба театра "Байкал"

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