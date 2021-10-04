Республиканский Медиафорум -2021

В период с 6.10.2021 по 10.12.2021 года в Бурятии организовано проведение "Республиканского Медиа-Форума". Для журналистов средств массовой информации разработана специальная образовательная программа. Весь курс обучения делится на два формата - очный и дистанционный.
В очном формате занятия пройдут 6, 8 и 11 октября 2021г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 4 (новый корпус БГУ).
6 октября, с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00):
Галина Антонец, юрист
Практикующий юрист, имеет обширную судебную практику в российских судах. Эксперт по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Специалист в области Интернет-права. Медиаюрист, представляет интересы ведущих СМИ Дальневосточного Федерального округа. Специалист по защите авторских прав, законодательству по интеллектуальной собственности, защите чести, достоинства, деловой репутации.
Тема выступления: Правовые аспекты медиа. Информация об ограничениях в распространении массовой информации в соответствии с нормами российского информационного права. Юридические риски в деятельности средств массовой информации.
8 октября, с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00):
Илья Кузнецов, директор департамента цифровых коммуникаций Газпром-Медиа «Матч ТВ»
Тема выступления: Особенности digital-продвижения СМИ в социальных сетях. Для тех, кто готов научиться создавать классный контент или в целом разобраться в базовых инструментах digital-маркетинга. Новостная журналистика в digital-среде, визуальные коммуникации.
11 октября, с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00):
Александр Яковенко, заместитель директора Дирекции информационного вещания НТВ.
Тема выступления: Деятельность новостной редакции, создание видео-контента (форматы, подача, работа корреспондента в кадре и за кадром). Работа редакторов (шеф-редакторов) отдела новостей. Формирование верстки и подбор новостного контента (отличие общественно значимой информации от общественного любопытства. Определение важности новости, ее социальной значимости).
В обеденный перерыв предусмотрен кофе-брейк:
Весь курс очного обучения будет в видеоформате предоставлен всем СМИ.
По всем вопросам обращайтесь по тел.: +7 902 169 69 30 Елена
По программе дистанционного практического курса организовано 2-х месячное обучение по направлению: «Мультимедийная журналистика и кроссмедийное планирование»
Автор и мастер курса Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер. Первый в России магистр мультимедиа журналистики (диплом Bournemouth University, Великобритания). Проводит тренинги по мультимедийному сторителлингу и медиамаркетингу в России, Европе и США.
Разработчик платформы Silatrek, победитель EdCrunch-2019 в номинации «Лучший
стартап в образовании по технологическим продуктам» Член Академического совета программы «Медиакоммуникации» Высшей школы экономики.
Групповые практикумы:
1. Проектирование лонгридов и мультимедийных спецпроектов
2. Кроссмедийное планирование — работа на несколько медиаплатформ
3. Упаковка и переупаковка мультимедийного контента
Доступные для индивидуальной работы участников темы и задания:
1. Мультимедийная подача контента: различия в сборе, структурировании и
публикации историй
2. Интерактивные форматы: голосования и опросы
3. Интерактивные форматы: викторины и тесты
4. Мультимедийные интервью
5. Интерактивные карты
6. Интерактивные таймлайны
7. Базовая инфографика: диаграммы, графики, гистограммы
8. Микроформаты: цитаты, цифры, факты, коубы и мемы
9. Текстовые трансляции и стримы
10. Дебаты и дискуссии в Сети
11. Рейтинги, топ-листы
12. Мультимедийный сторителлинг
13. Медиакураторство: ведение долгих сюжетов, развивающихся историй
14. Краудсорсинг и создание проектов с участием пользователей
15. Создание быстрых комиксов
16. Интерактивные калькуляторы на сайте
17. Лего-подход к контенту: оптимизация работы журналиста и редактора
По окончании дистанционного курса «Мультимедийная журналистика и кроссмедийное планирование» участники, выполнившие минимум пять заданий, получат сертификат гособразца. Те, кто выполнит меньше, получают сертификат о прохождении курса с указанием тех тем и модулей, которые они изучили.