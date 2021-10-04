Республиканский Медиафорум -2021

Программа мероприятия для СМИ





В период с 6.10.2021 по 10.12.2021 года в Бурятии организовано проведение "Республиканского Медиа-Форума". Для журналистов средств массовой информации разработана специальная образовательная программа. Весь курс обучения делится на два формата - очный и дистанционный.

В очном формате занятия пройдут 6, 8 и 11 октября 2021г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 4 (новый корпус БГУ).

6 октября, с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00):

Галина Антонец, юрист

Практикующий юрист, имеет обширную судебную практику в российских судах. Эксперт по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Специалист в области Интернет-права. Медиаюрист, представляет интересы ведущих СМИ Дальневосточного Федерального округа. Специалист по защите авторских прав, законодательству по интеллектуальной собственности, защите чести, достоинства, деловой репутации.

Тема выступления: Правовые аспекты медиа. Информация об ограничениях в распространении массовой информации в соответствии с нормами российского информационного права. Юридические риски в деятельности средств массовой информации.

8 октября, с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00):

Илья Кузнецов, директор департамента цифровых коммуникаций Газпром-Медиа «Матч ТВ»

Тема выступления: Особенности digital-продвижения СМИ в социальных сетях. Для тех, кто готов научиться создавать классный контент или в целом разобраться в базовых инструментах digital-маркетинга. Новостная журналистика в digital-среде, визуальные коммуникации.

11 октября, с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00):

Александр Яковенко, заместитель директора Дирекции информационного вещания НТВ.

Тема выступления: Деятельность новостной редакции, создание видео-контента (форматы, подача, работа корреспондента в кадре и за кадром). Работа редакторов (шеф-редакторов) отдела новостей. Формирование верстки и подбор новостного контента (отличие общественно значимой информации от общественного любопытства. Определение важности новости, ее социальной значимости).

В обеденный перерыв предусмотрен кофе-брейк:

Весь курс очного обучения будет в видеоформате предоставлен всем СМИ.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: +7 902 169 69 30 Елена

По программе дистанционного практического курса организовано 2-х месячное обучение по направлению: «Мультимедийная журналистика и кроссмедийное планирование»

Автор и мастер курса Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер. Первый в России магистр мультимедиа журналистики (диплом Bournemouth University, Великобритания). Проводит тренинги по мультимедийному сторителлингу и медиамаркетингу в России, Европе и США.

Разработчик платформы Silatrek, победитель EdCrunch-2019 в номинации «Лучший

стартап в образовании по технологическим продуктам» Член Академического совета программы «Медиакоммуникации» Высшей школы экономики.





Групповые практикумы:

1. Проектирование лонгридов и мультимедийных спецпроектов

2. Кроссмедийное планирование — работа на несколько медиаплатформ

3. Упаковка и переупаковка мультимедийного контента

Доступные для индивидуальной работы участников темы и задания:

1. Мультимедийная подача контента: различия в сборе, структурировании и

публикации историй

2. Интерактивные форматы: голосования и опросы

3. Интерактивные форматы: викторины и тесты

4. Мультимедийные интервью

5. Интерактивные карты

6. Интерактивные таймлайны

7. Базовая инфографика: диаграммы, графики, гистограммы

8. Микроформаты: цитаты, цифры, факты, коубы и мемы

9. Текстовые трансляции и стримы

10. Дебаты и дискуссии в Сети

11. Рейтинги, топ-листы

12. Мультимедийный сторителлинг

13. Медиакураторство: ведение долгих сюжетов, развивающихся историй

14. Краудсорсинг и создание проектов с участием пользователей

15. Создание быстрых комиксов

16. Интерактивные калькуляторы на сайте

17. Лего-подход к контенту: оптимизация работы журналиста и редактора

По окончании дистанционного курса «Мультимедийная журналистика и кроссмедийное планирование» участники, выполнившие минимум пять заданий, получат сертификат гособразца. Те, кто выполнит меньше, получают сертификат о прохождении курса с указанием тех тем и модулей, которые они изучили.