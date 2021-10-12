Танцоры из Улан-Удэ сразятся за корейскую сцену

Две бурятские команды прошли в финал дальневосточного конкурса южнокорейских танцев «K-POP Cover Dance»

Бурятские танцоры выступят на центральной площади Владивостока. В дальневосточной столице 16 октября пройдет финал престижного танцевального конкурса под названием «K-POP Cover Dance». Как отметили на сайте мероприятия, событие проводит организация туризма Южной Кореи совместно с их генеральным консульством во Владивостоке в рамках фестиваля «День Кореи». В этом году широкая география участников. Среди них команды из 12 регионов: Амурской области, Якутии, Магаданской области, Сахалинской, Хабаровского края, Иркутской области, Бурятии и т.д. Летом танцоры присылали свои видео, а затем жюри отобрали самых лучших. В итоге, в финал прошли только 15 самых талантливых танцевальных коллективов, среди которых сразу две cover-группы из Улан-Удэ под названиями «Siren» и «Rush Crew».

«Cover dance» - очень популярное танцевальное направление в южнокорейской культуре. Его суть в том, что участники копируют танцевальные номера известных корейских поп-исполнителей - хореографические композиции, движения знаменитых групп, их стиль на сцене. Мероприятие во Владивостоке проходит во второй раз. По результатам голосования профессиональное жюри присвоит 5 призовых мест с денежными вознаграждениями для команд от 50 до 150 тысяч рублей. Вдобавок, команда-победитель получит сертификат на билеты туда-обратно в Южную Кореи и возможность выступить на сцене на местном фестивале. Все желающие могут посмотреть выступления наших команд 16 октября на онлайн-трансляции ютюб-канала Центра туризма Кореи во Владивостоке с 12 до 16 часов.

фото: скриншот из видео кавер-группы Siren