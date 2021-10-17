В театре Бестужева прошла премьера спектакля Сергея Левицкого о закулисье

Постановка рассказывает о непарадной стороне театра



Говорят, актер может не прийти на работу только в одном случае, если он умер. Во всех остальных он обязан явиться в театр. Новый спектакль Сергея Левицкого, поставленный по его собственной пьесе «Театр. Изнанка», как раз рассказывает о непарадной стороне театра, о том, на какие жертвы идет артист ради роли мечты, на что способен режиссер ради воплощения своего замысла, в каких нечеловеческих условиях рождается постановка и какие нешуточные страсти кипят не только на сцене, но и за кулисами.



Между домом и театром



По сюжету на сцене одного из столичных театров ставят Брехта «Добрый человек из Сычуани». Для известного в театральном мире режиссера Тимура Герра этот спектакль практически последний шанс доказать критикам и зрителям свой талант. Но по трагическому стечению обстоятельств прима, играющая главную героиню Шен Те, попадает в аварию. И на ее роль он вводит молодую артистку, 11 лет просидевшую в массовке. В ее личной жизни все непросто – дома ждет больная мать и жених, которому не хватает внимания возлюбленной.



– Она разрывается между домом и театром, где ей наконец-то дали желанную роль. Это и ее последний шанс доказать свой талант, получить свою порцию успеха, востребованности, того, чего она так ждала все эти годы. Но судьба сыграла с ней злую шутку - ей приходится делать непростой выбор, который буквально сводит ее с ума, – рассказывает исполнительница главной роли Елизавета Михайлова. – В этом спектакле у меня не только героиня Влада, а еще две ее роли в репетируемом спектакле. Мне практически нужно вывернуться наизнанку, молниеносно переходить из бытового существования в гротескное, из спектакля Левицкого - в спектакль режиссера-персонажа.



Так, перед бестужевскими зрителями действительно предстает сразу два спектакля. Один – «Добрый человек из Сычуани», который ставит персонаж Аюра Доржиева, режиссер Тимур Гера - о поисках богами самого доброго человека на Земле, о благих намерениях, которыми выстлана дорога в ад, о невозможности безграничного милосердия, которое люди почитают за слабость. Второй - уже самого Сергея Левицкого - об изнанке театра, его парадоксах и перегибах, о том, чем жертвуют те, кто решил посвятить себя этой профессии, о том, как та самая доброта, о которой говорят артисты со сцены, растворяется в гуще болезненных амбиций, жажды славы, эгоизма и честолюбия.



И если раньше Сергей Левицкий своими постановками предлагал социуму зеркало жизни и возможность взглянуть на себя, то сейчас он словно смотрит в него сам. И что он там видит, известно только ему самому. «Изнанка» в каком-то роде самоирония, разоблачение, откровение. Да, герой Аюра Доржиева похож на самого Левицкого, но это вовсе не он. Его манера поведения утрирована, Аюр сознательно эскалирует образ, как говорил Маяковский, показывает через «увеличительное стекло».



Образ Левицкого



– Это очень сложная роль. Мой герой – это режиссер, нервный, импульсивный человек, деспот, тиран, переживающий за свое детище, и он сделает все, чтобы спектакль получился таким, каким его задумал. Он пойдет на самые варварские вещи, чтобы вытянуть из артиста нужную ему эмоцию, вывести его на пограничное состояние, когда артист раскалывается на несколько личностей, – говорит Аюр Доржиев. – Конечно, я во многом «снимал» образ с самого Левицкого, пьеса написана им самим и в каких-то моментах про него самого, но не только. Зрителю эта «Изнанка» нужна для того, чтобы у него было полное понимание картины в целом, как работает театр, взгляд не только на сам спектакль, но и на обратную сторону медали нашей профессии. Театральное искусство – это не цветы, не аплодисменты, не толпы фанаток на заднем дворе. Это дикая работа, тяжелый, неблагодарный, адский труд.



– Зрителям надо быть готовыми к тому, что наша изнанка не такая яркая и красивая, что она не окрыляет, не вдохновляет, а порой очень сильно тебя «убивает». В театре всегда важен конечный продукт, спектакль, никому неинтересно, какими силами, средствами, потерями он дается, наша изнанка закрыта от посторонних глаз. Пьеса не придумана с потолка, в театре так и бывает, иногда даже страшнее, больнее и обиднее, – отмечает Светлана Полянская.



Зрители увидели эту изнанку, и, да, она откровенная, жестокая и беспощадная ко всем участникам процесса. Казалось бы, зачем на это смотреть? Но этот спектакль не только о театре.



– Он о людях, о приносимых жертвах, о том, как мы расставляем в жизни приоритеты, какой выбор делаем: поступить честно или подло, соврать, обмануть, предать или помочь, поддержать, обласкать. Это ведь не только изнанка театра, это изнанка наших душ, самых ее темных сторон, которые мы прячем от самих себя, – говорит артист Дмитрий Тарбеев.

Не случайно, Сергеем Левицким выбрана пьеса «Добрый человек из Сычуани» Брехта. Режиссер вновь исследует вопросы границ добра и зла, самопожертвования, людской натуры, готовой поступиться моралью ради достижения цели. И из интеллектуального театра Брехта фокус смещается на театральную жизнь. Почему гуманность, милосердие, человеческая доброта в процессе подготовки спектакля выхолащивается из тех, кто, по идее, должен быть проводником этих ценностей и качеств на сцене? Что такое самопожертвование актера и ради чего оно: ради чужих идей и амбиций?



Жирное многоточие



Интересно наблюдать за параллелями между сценами из этих двух спектаклей. Как режиссер изводит героиню, добиваясь того, что ему нужно, так и люди в Сычуани терзают Шен Те. Как она раздваивается на доброго человека и своего двоюродного брата Шой Та, так и во Владе, тихоне и скромнице, проявляется ее «черный лебедь», готовый идти по головам ради признания, который не боится сказать, что чувствует ненависть, озлобленность, зависть, ревность. Как Шен Те ради своего ребенка готова стать тигрицей, так и режиссер ради своего детища-спектакля становится тираном.



И что лучше - лицемерная гуманность ради «бонусов» или честное признание самому себе, что в тебе есть темная сторона? Проявление любви, которую примут за слабость, или жестокость во благо? И что такое благо? Финальные крики Влады и Шен Те «помогите» – жирное многоточие, потому что каждый решает сам.



«Театр. Изнанка» – это темная сторона театра, его самые жестокие пороки, его безжалостность, садизм, безнравственность. Но это только одна сторона медали, ведь только оттолкнувшись от дна, можно увидеть свет. А еще «Театр. Изнанка» – красивый и стильный спектакль, инфернальные танцы, откровенные сцены, жизненные диалоги и глубокие размышления о природе человека на примере театра.



Варвара Успенская, «Номер один».

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