Национальный оркестр Бурятии выступит с группой «Намгар»

Оркестр и артисты театра «Байкал» вместе с Намгар Лхасарановой исполнят известные бурятские песни



Спустя 2 года «Намгар» вновь даст концерт с Национальным оркестром Бурятии. В концерте зрители услышат разную Намгар. В первом отделении прозвучат новые песни из альбома «Nayan Navaa», во втором, на сцену выйдет оркестр театра «Байкал». Вместе с ним заслуженная артистка Бурятии Намгар Лхасаранова исполнит бурятские народные и авторские песни – такие как «Бусалгын дуун», «Уулын харгы зурынаал», «Эртын намар» и другие. К концерту присоединятся Бадма-Ханда Аюшеева, Бутидэй Дондок Сэрэн, ансамбль «Эрдэни ятаг».



«На два дня мы погрузимся в этно-музыку – во всем ее разнообразии. Впервые, мы услышим бурятские песни, над которыми работали иностранные музыканты. Вместе с тем, услышим и традиционные звучания. Каждый найдет то, что ему по душе» – рассказали в пресс-службе Министерства культуры Бурятии.



Вечер этнической музыки пройдет 26 и 27 октября в 18:30 в русском драмтеатре. Занять лучшие места и приобрести билеты онлайн можно по



Фото: пресс-служба театра Байкал

Спустя 2 года «Намгар» вновь даст концерт с Национальным оркестром Бурятии. В концерте зрители услышат разную Намгар. В первом отделении прозвучат новые песни из альбома «Nayan Navaa», во втором, на сцену выйдет оркестр театра «Байкал». Вместе с ним заслуженная артистка Бурятии Намгар Лхасаранова исполнит бурятские народные и авторские песни – такие как «Бусалгын дуун», «Уулын харгы зурынаал», «Эртын намар» и другие. К концерту присоединятся Бадма-Ханда Аюшеева, Бутидэй Дондок Сэрэн, ансамбль «Эрдэни ятаг».«На два дня мы погрузимся в этно-музыку – во всем ее разнообразии. Впервые, мы услышим бурятские песни, над которыми работали иностранные музыканты. Вместе с тем, услышим и традиционные звучания. Каждый найдет то, что ему по душе» – рассказали в пресс-службе Министерства культуры Бурятии.Вечер этнической музыки пройдет 26 и 27 октября в 18:30 в русском драмтеатре. Занять лучшие места и приобрести билеты онлайн можно по ссылке . Действует программа Пушкинская карта.Фото: пресс-служба театра Байкал

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