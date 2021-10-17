Фильм о детях Бурятии покажут в Москве



Первый фильм документального сериала «География детства» вошел в конкурсную программу VI Московского медиафестиваля патриотической тематики «Родина в сердце». Эта серия посвящена детям Бурятии. Всего комиссия фестиваля получила 129 работ, а в конкурсную программу вошло 70 из них.

Фильм «Дети Бурятии» был снят в сентябре 2020 года и является первой серией документального цикла «География детства». Лента открывает удивительный мир детей солнечной республики, рассказывает про заповедный Байкал и таинственную природу, про обряды и культуру бурят. Дети делятся со зрителями тем, как проходит их жизнь на кумысной ферме, как они участвуют в скачках и ухаживают за своими лошадьми, о национальной кухне, семейных традициях и буддизме.

Режиссёр фильма и всего документального сериала «География детства» — сценарист, режиссёр, медиапедагог Татьяна Мирошник. Съёмки были организованы Лигой юных журналистов при поддержке Института Развития Интернета ИРИ.

Показ фильма в Москве состоится 21 октября в 18.00 в Малом зале Дома кино. Вход свободный.





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