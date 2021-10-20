20.10.2021
Цирк Бурятии выиграл грант в размере 6,6 млн рублей

Цирк Бурятии выиграл грант в размере 6,6 млн рублей

Средства пойдут на создание новой программы

Государственный цирк Бурятии совместно с компанией "Нео мьюзик" выиграл федеральный грант на сумму более 6,6 миллионов рублей. Об этом с воем Facebook сообщили министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

" Поздравляю, дорогие. Средства пойдут на создание новой программы для нашего цирка. Спасибо Экспертному Совету и Министерству Культуры России. Субсидию мы получим в рамках поддержки творческой деятельности организаций отдельных видов искусств", - добавила министр.

Фото: minkultrb.ru
цирк


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