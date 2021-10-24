Кто рулит культурой Бурятии

Дмитрий Дылыков стал самым молодым руководителем театра в республике



Назначение Дмитрия Дылыкова новым директором театра оперы и балета стало главной новостью в культурной среде региона в октябре. Он стал самым молодым руководителем театра в республике. Корреспондент «Номер один» провел ревизию глав культурных центров региона, собрав интересные факты и скандалы.



Кризис миновал



Напомним, театр оперы и балеты несколько лет являлся источником скандалов. В 2018 году был расторгнут контракт с Аюной Цыбикдоржиевой, прежним директором театра. Шум по этому поводу поднялся практически сразу же. Начались пресс-конференции, встречи с коллективом, в том числе с приглашением главы Бурятии, диалог с которым не привел к компромиссу. Коллектив театра раскололся, тогда же покинул театр солист Михаил Пирогов и чуть не ушла худрук театра Дарима Линховоин.



И уже на презентации Дылыкова министр культуры Соелма Дагаева отметила, что Эржена Жамбалова пришла на пост директора именно как антикризисный менеджер.



- Вы помните, что это происходило ровно три года назад. Эржена Зугдаровна была назначена директором театра оперы и балета как антикризисный менеджер. Мы попросили ее прийти в театр руководителем и поработать некоторое время. И, в общем-то, за эти три года, а контракт заключался на три года, многое сделано, - начала министр.



По ее словам, во-первых, выправлена ситуация с зарплатами в театре.



- Вы помните, что было много нареканий со стороны трудового коллектива о том, что неравномерные зарплаты: кто-то получал больше, кто-то меньше. И вот Эржена Зугдаровна смогла эту ситуацию выправить. Во-вторых, очень много сделано в творческом плане. Давайте вспомним, в 2020 году впервые за свою историю театр оперы и балета вышел на федеральный уровень со своим спектаклем, конкретно на премию «Золотая маска», вошел в лонг-лист этой премии и выступал в «Геликон-опере» с балетом «Талисман» Рикардо Дрига. Очень неплохо выступил, с успехом, - продолжила Соелма Дагаева.



Последние цифры по доходам в театре озвучила Счетная палата все в том же 2018 году. 49 тыс. рублей - у артистов, 113 тыс. рублей - у художественно-управленческого персонала, зарплата директора за 2017 год составила 1,7 млн рублей, заместителя директора по АХЧ – 1,3 млн.



Кредит доверия



32-летний Дмитрий Дылыков вернулся в Бурятию из Забайкалья, где трудился замминистра культуры. Интересно, что он уже работал в театре.



- Когда я работал в Бурятском драматическом театре, Эржена Зугдаровна, наверное, заметила какой-то во мне потенциал и дала возможность тогда побыть и замдиректора, и помочь в организации и работе театра в качестве административного персонала: это и гастроли, и реклама, продвижение. Это, наверное, дало какие-то плоды в сегодняшней жизни и в моей работе, - рассказал Дылыков на пресс-конференции.



Как и директор театра «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева или глава Русдрама Наталья Светозарова, Дылыков имеет опыт работы в министерстве культуры.



- Когда меня позвали в министерство, я получил огромный опыт работы именно в стрессовых условиях, когда мы только вступали в нацпроект «Культура». Для нас это было очень интересно, ново, непонятно, мы не знали иногда даже, куда идем, зачем, но понимали, что нам сегодня это нужно, от этого зависит дальнейшее федеральное финансирование наших проектов, поэтому проделана большая работа, - подчеркнул новый директор театра.



Также Дмитрий отметил, что знает многих сотрудников учреждения – артистов, административно-управленческий персонал.

- Конечно, сейчас буду более детально знакомиться, глубже внедряться в весь процесс, который здесь сегодня идет.



Возвращение в семью



Что касается Эржены Жамбаловой, возглавлявшей театр с 2018 года, то она вернется в Буряад театр. Там ее ждет вся семья – муж Саян Цыдыпович является худруком, дочь Сойжин – одна из режиссеров-постановщиков, а младший сын Дахалэ трудится актером.



- Вот эти всякие домыслы по поводу того, что Жамбалова возвращается в свой родной театр… Я никого смещать не собираюсь. Там прекрасная руководящая команда. Чуть-чуть отдохну, займусь здоровьем, в конце концов, им некогда всегда заниматься. И вернусь в театр рядовым работником. Потому что у меня очень много творческих идей, на которые не хватало времени. Вот сейчас у меня наступает новый этап, поэтому есть возможность вспомнить, что я по профессии все-таки творческий человек. Все идет своим чередом, - заверила она.



Также Эржена Зугдаровна отметила, что подвела черту административно-хозяйственно-руководящей деятельности, длившейся с 2000 года.



Круговорот кадров



Интересно, что другими театрами Бурятии руководят только женщины. Например, Наталья Светозарова пришла на смену Петру Степанову, скончавшемуся в 2019 году. Он проработал на этом посту 21 год.



«Работаю с самого утра, а прихожу на работу с хорошим настроением и воодушевлением. Когда мне поступило это предложение, то я понимала всю значимость и ответственность этой работы и знаю, что будет непросто. У нас ненормированный рабочий день, можно сказать, весь коллектив театра полностью отдает себя своей профессии, и я не буду исключением. В свой первый рабочий день ушла около восьми вечера. Тем более, как понимаете, у нас спектакли в основном вечером, и если позволит рабочий график и время, обязательно буду смотреть каждую постановку. Я же не только директор, но и человек, который любит театр. Хожу в театры регулярно, и мне импонирует то, что происходит в нашем профессиональном искусстве», - призналась Наталья Светозарова после прихода в театр.



Интересно, что главной кузницей руководящих должностей можно назвать Буряад театр. Отсюда вышли и директор Госцирка РБ Наталья Борисова, и руководитель театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева. Наталья Борисова начинала артисткой ансамбля песни и танца «Байкал», где выросла до руководителя концертного отдела, а оттуда приглашена заместителем директора Буряад театра.



У обеих директрис примерный опыт управления учреждениями. При этом Баирма Дашидоржиева в интервью «Номер один» отметила, что готовить новые руководящие кадры нужно уже сейчас.



При среднем возрасте (40 плюс) директоров в культурной сфере выделяется Дандар Бадлуев, который не просто руководит «Байкалом». Именно он создал в свое время и ансамбль «Лотос», и театр «Бадма Сэсэг», ставшие брендом. В 2004 году его уговорили объединить и возглавить три коллектива: ансамбль «Байкал», оркестр бурятских инструментов Гостелерадио и театр танца «Бадма Сэсэг». Сегодня 70-летний аксакал мечтает о доме для театра.



- Мы его видим не как «очередное здание», а как многофункциональный центр, в котором будет работать наряду с учеными, этнографами, мастерами и узкими специалистами в сфере культуры и искусств и театр «Байкал». Необходимо провести ревизию всей сферы культуры, и тогда будет понятно, что она уникальна. И люди талантливые есть, они ждут и нуждаются в востребованности. А разница между зданием театра и многофункциональным центром в том, что в театр большинство людей приходят на час-полтора. Этот же центр должен функционировать все время, охватывая большое количество людей, и не только горожан, но и всю республику, - говорит Бадлуев.



Получается, чтобы стать директором театра в республике, не нужно иметь дядю Баира. Рецепт простой. Учишься в театральном вузе, идешь в театр (желательно Бурдраму), потом в минкультуры, и вот ты уже потенциальный руководитель. Но, как говорится, выглядит легко только на бумаге. Получится ли у молодого директора оперного справиться с маститым коллективом, увидим скоро. Не зря в культуре бытует поговорка: «Театр – храм искусства, хрум-хрум, и нет тебя».



Леонид Григорьев, «Номер один».

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