Музеи Бурятии стали призерами международного конкурса «Раритеты Великой Победы»

В выборе лучших сюжетов приняли участие свыше 650 тысяч интернет-пользователей



Музеи из Республики Бурятия стали призерами международного конкурса «Раритеты Великой Победы», сообщили в пресс-службе ФГБУК «Музей Победы».



Ролики музеев Республики Бурятия стали призёрами международного конкурса «Раритеты Великой Победы». Работа музея Улан-Удэнского авиационного завода стала лучшей в номинации «Все для фронта, все для победы». В ролике рассказана героическая история предприятия в годы Великой Отечественной войны. Музей завода показывает уникальный альбом- отчёт 99 завода о производственных показателях 1943 года. Боевые машины уходили на фронтовые аэродромы из рук шестнадцати-восемнадцатилетних рабочих, сражались в небе Москвы, на Курской дуге, дрались за Севастополь, на Сандромирском плацдарме, «крошили» мессершмидтов в предместьях Берлина.



Ролик Совета ветеранов АО «У-УАЗ» «Авиастроитель» отмечен спецноминацией «Сохранение исторической памяти» от Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.



Всего в выборе лучших сюжетов приняли участие свыше 650 тысяч интернет-пользователей. Онлайн-голосование проходило на сайте организатора конкурса, московского Музея Победы. В видеовыставке представлено более 400 роликов, которые подготовили 305 музеев со всей России – от Калининграда до Сахалина.



Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»



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