Улан-удэнцы написали «Эрхим диктант»



23 октября в 15.00 26 горожан сели за парты в библиотеке – написать диктант по произведению Даширабдана Батожабая «Төөригдэhэн хуби заяан». Диктант на бурятском языке в Улан-Удэ прошел уже в седьмой раз.

Не остался в стороне от конкурса Улан-Удэнский городской Совет депутатов. Горсовет учредил спецприз для номинации «Самый молодой участник». Городской законодательный орган власти активно поддерживает направления по развитию и популяризации бурятского языка.





Участников конкурса онлайн приветствовал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев и депутаты.

Впервые конкурс-диктант на бурятском языке в Центральной городской библиотеке им. И. К. Калашникова прошел в 2012 г. Инициатором была кандидат филологических наук, доцент Цымжит Бадмажаповна Базарова. В этом году конкурс проводится совместно с кафедрой бурятского языка и методики преподавания Высшей школы бурятского языка и литературы БГУ Поддержку конкурсу оказал также автор проекта «Тухэриг» и #shud_efir Ким Харганаев.

Участие в конкурсе было бесплатным, диктант писали с соблюдением антиковидных мер.