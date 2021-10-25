В Бурятии открывается выставка уникальных ювелирных изделий

Такого количества драгоценных предметов одновременно в Улан-Удэ еще не было





В столицу Бурятии доставлено более 250 золотых и серебряных предметов ювелирного искусства из особого хранилища российского Государственного исторического музея (г. Москва). Они были изготовлены во второй половине XIX – начале XX века. В то время российская ювелирная промышленность получила мировое признание.

Как отмечают организаторы выставки, в драгоценных изделиях той эпохи не только была повторена (в формах, орнаментации, технических приемах) история российского ювелирного дела, начиная с перегородчатых эмалей Киевской Руси, но также создан новый оригинальный стиль.«29 октября начинается большая и красивая выставка «Серебряный век ювелиров России». Она продлится до 12 февраля следующего года. Выставка проходит в Музее истории в рамках подготовки к 100-летия республики», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Этот новый «русский стиль» художественным образом отразил идею православия, самодержавия, народности и проявлялся не только в ювелирном деле. Множество творческих людей обратились к теме народа, крестьянства, имперского величия. Ювелирщики тоже внесли заметный вклад в распространение этого стиля в Российской империи. Это продолжалось до самого крушения империи - «русский стиль» находился под покровительством царей Александра II, Александра III, Николая II. Говоря по-современному, получал господдержку.Сложились две школы: петербургская (во главе с фирмой Карда Фаберже, который тяготел к стилю Людовиков XV и XVI) и московская.По словам организаторов, жители Бурятии на примерах работ фирм Фаберже, Овчинникова, Хлебникова и других поставщиков царского двора смогут увидеть развитие «русского стиля» от обращения мастеров к формам древнерусского искусства до стиля русской национальной романтики.«Будем рады видеть всех на этой выставке. Государственный исторический музей – один из крупнейших музеев страны. Пять миллионов экспонатов. Особенность выставки – представлены предметы из фондов музея, в постоянной экспозиции вы их не увидите. Мы, конечно, волнуемся. Такого количества драгоценных предметов одновременно у нас в музее не было», - отмечает директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.Чисто ювелирных изделий выставлено не будет. Речь идет, к примеру, о так называемом историческом серебре, серебре русской армии и церковном серебре. «Номер один» поинтересовался по поводу последнего.После крушения Российской империи и прихода к власти большевиков церковь понесла большие материальные потери. Масса изделий из драгметаллов была конфискована и продана, переплавлена. Осталось ли что-то ценное, интересное в церковном серебре?«Не все переплавили. Многое осталось, сохранилось благодаря музейщикам», - заверила Татьяна Бороноева.Организаторы напоминают, что молодежь может также посетить выставку, использовав Пушкинскую карту.Стоимость билетов для детей 120 рублей. Для взрослых 240 рублей. (0+).Фото: «Номер один»