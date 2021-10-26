Театр Бестужева покажет бэби-спектакль в Москве

Труппа принимает участие в IV Международном большом детском фестивале



Сегодня, 26 октября, в 19.00 на Третьей сцене Театра кукол Образцова в Москве состоится показ бэби-спектакля «Микрохи» (0+) Алмаза Садриева в рамках IV Международного большого детского фестиваля. Государственный русский драматический театр не только представит постановку для самых маленьких зрителей, но и презентует участникам мероприятия свою бэби-инсталляцию, как продолжение работы с бэби-жанром, сообщили в пресс-службе театра.



В Москве проходит Международный большой детский фестиваль, инициатором которого в 2018 году стал народный артист России Сергей Безруков. Мероприятие собирает в столице лучшие спектакли для детей и подростков, отобранные на конкурсной основе со всей страны.



Русский драматический театр с бэби-спектаклем «Микрохи» (0+) Алмаза Садриева представлен в номинации «Лучший драматический спектакль для детей в младшей возрастной категории». Постановка для малышей от 0 до 4 лет появилась в репертуаре театра в прошлом году при поддержке Министерства культуры Бурятии и Правительства Республики в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа».



– Наш Русский драмтеатр впервые принимает участие в Большом детском фестивале, где представляет республику. «Микрохи» – значимый по многим пунктам спектакль. Он приглашает ребят окунуться в атмосферу театра; знакомит их с самыми маленькими обитателями нашего главного сокровища – озера Байкал, его микроорганизмами; и конечно, провозглашает право ребенка на искусство в столь юном возрасте. То есть театр должен быть доступен даже малышам и говорить с ними на понятном театральном языке, – подчеркивает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Кроме того, в Москве бестужевцы презентуют и свою бэби-инсталляцию, которая сопровождает каждый показ бэби-спектаклей на сцене театра. В июне ГРДТ им.Н.А.Бестужева был одним из немногих театров, кто вошел в число участников и соорганизаторов Международного фестиваля-акции Baby biennale «0+», организованной Ассоциацией исполнительских искусств для маленьких зрителей «Калабала», поддержанной театрами России, СНГ и Европы.



Для участия в Baby biennale «0+» и была создана бэби-инсталляция – необычная игровая площадка, разработанная с помощью композиционных приемов в искусстве. Она составлена из фрагментов картин русских авангардистов. Такая подача, по мнению разработчиков – режиссера, психолога Алмаза Садриева, художника Павлы Петрушовой и режиссера по пластике Евгения Якимова, – поможет детям соприкоснуться с искусством в интересной для них форме, будет способствовать развитию эстетического интеллекта.



Погружаясь в инсталляцию, дети становятся первооткрывателями новых форм и смыслов. Она выходит за рамки создания конкретных бытовых предметов, как и детская фантазия, стремится к свободе форм и возможностей. Сейчас эта бэби-инсталляция также представлена на Большом детском фестивале в рамках презентации ассоциации «Калабала», как пример работы в бэби-жанре.



В Улан-Удэ показы бэби-спектаклей запланированы на 5 ноября – «Мой дом» (0+) и 12 ноября – «Микрохи» (0+). Молодые мамы в возрасте до 22 лет могут купить билет по Пушкинской карте.



Фото: пресс-служба театра им. Бестужева



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