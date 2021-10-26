В Бурятии пройдет «Ночь искусств»

В рамках всероссийской акции мероприятия пройдут в онлайн-формате в учреждениях культуры 3 и 4 ноября



3 и 4 ноября в учреждениях культуры Бурятии в онлайн-формате пройдут мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» (6+), сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Это ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». «Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей» и проводится ближе к концу года - в ноябре. Основная цель акции - предоставить гражданам возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством РФ.



В этом году всероссийская акция «Ночь искусств» (6+) приурочена ко Дню народного единства. Мероприятия пройдут в онлайн-формате на странице



Фото: "Номер один"

3 и 4 ноября в учреждениях культуры Бурятии в онлайн-формате пройдут мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» (6+), сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Это ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». «Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей» и проводится ближе к концу года - в ноябре. Основная цель акции - предоставить гражданам возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством РФ.В этом году всероссийская акция «Ночь искусств» (6+) приурочена ко Дню народного единства. Мероприятия пройдут в онлайн-формате на странице @muzeyrb в Instagram.Фото: "Номер один"

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