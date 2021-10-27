27.10.2021
Театр Бестужева покажет спектакль "DEJAVU" ко Дню памяти жертв политических репрессий

Театр Бестужева покажет спектакль "DEJAVU" ко Дню памяти жертв политических репрессий

Эта постановка основана на подлинных документах, письмах, архивных сведениях и воспоминаниях

На сцене Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева пройдет показ документального спектакля «DEJAVU» (12+), приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий. Традиционно 30 октября, когда в России отмечается этот памятный день, проходят траурные акции и другие мероприятия. После показа состоится обсуждение в рамках проекта «TALK», сообщает пресс-служба театра Русской драмы.

«DEJAVU» (12+) – это документальный спектакль, основанный на подлинных документах, письмах, архивных сведениях и воспоминаниях репрессированных и их потомков. Премьера состоялась в 2015 году в День памяти жертв политических репрессий. Эта памятная дата была установлена Постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году.

В спектакле звучат живые голоса участников Большого террора, их потомков и наших современников. Это монологи жертв и палачей, доносчиков и обвиняемых. Режиссер Сергей Левицкий предлагает честный, жесткий и открытый разговор о том, что было и что не стоит забывать. Здесь все скроено из ритма, нерва, музыки, видео, голосов той эпохи по разную сторону баррикад. Это неудобный, непривычный, откровенный диалог без купюр.

Спектакль «DEJAVU» (12+) вошел в Long List 2017 года Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска».

После показа состоится обсуждение спектакля, приуроченное ко Дню народного единства. Билеты можно приобрести на сайте grdt.ru, в том числе и по Пушкинской карте. Показ состоится 2 ноября в 17.00.

Фото: пресс-служба театра Русской драмы
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