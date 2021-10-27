Театр Бестужева покажет спектакль "DEJAVU" ко Дню памяти жертв политических репрессий

Эта постановка основана на подлинных документах, письмах, архивных сведениях и воспоминаниях



На сцене Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева пройдет показ документального спектакля «DEJAVU» (12+), приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий. Традиционно 30 октября, когда в России отмечается этот памятный день, проходят траурные акции и другие мероприятия. После показа состоится обсуждение в рамках проекта «TALK», сообщает пресс-служба театра Русской драмы.



«DEJAVU» (12+) – это документальный спектакль, основанный на подлинных документах, письмах, архивных сведениях и воспоминаниях репрессированных и их потомков. Премьера состоялась в 2015 году в День памяти жертв политических репрессий. Эта памятная дата была установлена Постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году.



В спектакле звучат живые голоса участников Большого террора, их потомков и наших современников. Это монологи жертв и палачей, доносчиков и обвиняемых. Режиссер Сергей Левицкий предлагает честный, жесткий и открытый разговор о том, что было и что не стоит забывать. Здесь все скроено из ритма, нерва, музыки, видео, голосов той эпохи по разную сторону баррикад. Это неудобный, непривычный, откровенный диалог без купюр.



Спектакль «DEJAVU» (12+) вошел в Long List 2017 года Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска».



После показа состоится обсуждение спектакля, приуроченное ко Дню народного единства. Билеты можно приобрести на сайте grdt.ru, в том числе и по Пушкинской карте. Показ состоится 2 ноября в 17.00.



Фото: пресс-служба театра Русской драмы



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