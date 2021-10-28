Артистка театра «Байкал» выпустила клип

Лариса Шаралдаева сыграла произведение «Бодол» на фоне осеннего леса



Лариса Шаралдаева профессионально играет на морин-хууре. Она является официальным представителем профессиональной ассоциации морин-хууристов мира – WMA в России. А клип на произведение Жаргала Омоктуева «Бодол» стал четвертым в ее творчестве, рассказали в пресс-службе театра "Байкал".



«Бодол» переводится как «мышление». Как отметил автор музыки, каждый услышит в ней что-то свое. Для Ларисы Шаралдаевой эта музыка об осени, нежном настроении золотого времени года.



«Музыка понравилась мне своей мелодичностью и характером. Я осенняя девушка и, видимо, для меня это очень близкое, родное. Осенние пейзажи навеяли мне исполнить это произведение сейчас – запечатлев их в клипе», – рассказала Народная артистка Бурятии Лариса Шаралдаева.



Клип доступен



Фото: пресс-служба театра "Байкал" Лариса Шаралдаева профессионально играет на морин-хууре. Она является официальным представителем профессиональной ассоциации морин-хууристов мира – WMA в России. А клип на произведение Жаргала Омоктуева «Бодол» стал четвертым в ее творчестве, рассказали в пресс-службе театра "Байкал".«Бодол» переводится как «мышление». Как отметил автор музыки, каждый услышит в ней что-то свое. Для Ларисы Шаралдаевой эта музыка об осени, нежном настроении золотого времени года.«Музыка понравилась мне своей мелодичностью и характером. Я осенняя девушка и, видимо, для меня это очень близкое, родное. Осенние пейзажи навеяли мне исполнить это произведение сейчас – запечатлев их в клипе», – рассказала Народная артистка Бурятии Лариса Шаралдаева.Клип доступен по ссылке Фото: пресс-служба театра "Байкал"

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