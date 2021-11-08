В Бурятии победитель конкурса на создание национальной оперы сняла свою кандидатуру из-за скандала

Светлана Нестерова отказалась от своей победы



В Бурятии победитель конкурса на создание бурятского национального оперного спектакля Светлана Нестерова отказалась от своей победы из-за скандала в соцсетях. Культурная общественность посчитала, что оперный эскиз «Сказка о крыльях» на либретто В.М. Куприяновой не имеет никакого отношения к бурятам и бурятскому мифу о происхождении хори-бурят.



"Светлана Нестерова по собственному желанию снимает кандидатуру, в итоге победителем теперь станет Баир Дондоков с оперой «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова, - прим. ред.)", - сообщил во время пресс-конференции директор театра оперы и балета Дмитрий Дылыков и художественный руководитель театра, член жюри Владимир Рылов.







В тройку финалистов также вошли следующие эскизы:



Елена Демидова, доцент кафедры композиции Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова);



Баир Дондоков, член Союза композиторов России, лауреат Государственной премии Бурятии, заслуженный деятель искусств Бурятии, заслуженный работник культуры Агинского Бурятского автономного округа, опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова), Москва.



Фото: minkultrb.ru

В Бурятии победитель конкурса на создание бурятского национального оперного спектакля Светлана Нестерова отказалась от своей победы из-за скандала в соцсетях. Культурная общественность посчитала, что оперный эскиз «Сказка о крыльях» на либретто В.М. Куприяновой не имеет никакого отношения к бурятам и бурятскому мифу о происхождении хори-бурят."Светлана Нестерова по собственному желанию снимает кандидатуру, в итоге победителем теперь станет Баир Дондоков с оперой «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова, - прим. ред.)", - сообщил во время пресс-конференции директор театра оперы и балета Дмитрий Дылыков и художественный руководитель театра, член жюри Владимир Рылов. Напомним , ранее сообщалось, что со Светланой Нестеровой будет заключен контракт на создание бурятской национальной оперы, которую представят зрителю в 2023 году на сцене Бурятского театра оперы и балета. В основу либретто к опере «Сказка о крыльях» легла бурятская народная сказка «Легенда о девушке-лебеди» — «Хун-шубуун».В тройку финалистов также вошли следующие эскизы:Елена Демидова, доцент кафедры композиции Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова);Баир Дондоков, член Союза композиторов России, лауреат Государственной премии Бурятии, заслуженный деятель искусств Бурятии, заслуженный работник культуры Агинского Бурятского автономного округа, опера «Эреэхэн» (либретто Б.Б. Дондокова), Москва.Фото: minkultrb.ru

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