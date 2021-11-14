Три уроженки Бурятии участвуют в «Красе России 2021»

Победительница конкурса получит 2 миллиона рублей

На официальном аккаунте фестивалей красоты и талантов «Краса Бурятии» и «Мисс Улан-Удэ» сообщили, что три уроженки республики прошли в список 50 участниц ежегодного конкурса «Краса России 2021».

«Друзья! Наши три девушки вошли в те 50 самых прекрасных молодых россиянок, которые участвуют в интереснейшем проекте — общероссийском фестивале красоты и талантов «Краса России 2021»! Поддержите их, проголосуйте, перейдя по ссылке в шапке профиля!», - написали на странице.

Участницы – победительница «Мисс Улан-Удэ 2021» Валерия Бодеева, «Вице-мисс Улан-Удэ 2021» Наталья Данкова, а также Диана Еприцкая «Юная мисс Улан-Удэ».

фото: аккаунт "Краса Бурятии"