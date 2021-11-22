В Улан-Удэ выступит московский дуэт «Базар»

Концерт состоится в рамках проекта Бурятской филармонии «Откровенно»



26 ноября в КТЦ «Феникс» выступит рэп-дуэт «Базар» (16+). Концерт состоится в рамках проекта Бурятской филармонии «Откровенно». В этот же день состоится награждение победителей конкурса сонграйтеров, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.



"Музыканты смешивают в своём творчестве хип-хоп, этнику и блюз. Им удаётся создавать невероятно красивую и живую музыку с органичным использованием русского языка. Ребята не покупают биты в библиотеках и у гострайтеров, музыку пишут сами, используя этнические инструменты. Музыка дуэта — это постоянный эксперимент. В аранжировках и мелодике песен «Базара» чётко прослеживаются средиземноморские и восточные мотивы. В октябре группа была признана лучшей на площадке Spotify Radar", - рассказали в филармонии.



В рамках проекта «Откровенно» Филармония проводила конкурс на лучшую песню. Победители прослушивания — Fisheva, Vnel, Garry Anderson и Осман Омаров — выступят на одной сцене с «Базаром» и узнают, кто из них выиграл главный приз — запись трека на профессиональной студии.



Проект «Откровенно» проходит в Улан-Удэ с 21 по 26 ноября и включает в себя концерты московских, местных групп и конкурс для сонграйтеров.



Купить билеты можно на burconcert.ru или в кассе Филармонии. Все концерты проекта входят в программу Пушкинская карта. 16+



Фото: предоставлено пресс-службой Бурятской филармонии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.