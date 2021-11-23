Русдрам готовится к премьере визуально-пластического спектакля

Театр провел промо-фотосессию к постановке «Метаморфозы для детей и взрослых»

Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева готовится к премьере визуально-пластического спектакля «Метаморфозы для детей и взрослых» (6+) в постановке Игоря Григурко и Сергея Левицкого. В преддверии первых показов бестужевцы провели промо-фотосессию с участием артистов Владимира Барташевича и Анастасии Турушевой, которые сыграют главные роли: мечтательного профессора и его маленькой ученицы.

Премьера визуально-пластического спектакля состоится 27 и 28 ноября в 18.00 и приурочена к одному из любимых российских праздников – Дню матери. Русский драматический театр предлагает пригласить в этот день мам на красивую и зрелищную постановку, которая обаятельно понравится и детям, и взрослым.





Визуально-пластический спектакль «Метаморфозы для детей и взрослых» – это приглашение в причудливый мир геометрических форм, которые в непривычных и даже невероятных сочетаниях рождают новые образы. Нужно всего лишь воображение, чтобы увидеть не треугольники и круги, а нечто совсем иное. Зрителей ждут настоящие превращения и метаморфозы. Словно по волшебству, они перенесутся со скучного урока геометрии в царство линий, квадратов и прямоугольников, где с помощью фантазии, а также музыки и света можно создать совсем другое пространство и придумать нечто новое.





Над спектаклем работает режиссер по пластике Игорь Григурко, основатель театра пластической драмы «ЧелоВек», и режиссер Сергей Левицкий.

– Нам, артистам – тем, кто работает с геометрическими фигурами, – необходимо быть одним слаженным механизмом, одним целым и, не видя саму картинку, так как мы находимся внутри, постоянно держать ее в голове. Это фактически театр предмета. Спектакль рождался в процессе репетиций, творческого переосмысления этих фигур, которые в разных сочетаниях рождают разные образы, – рассказывает артист Пётр Прозоровский.

– «Метаморфозы для детей и взрослых» – это спектакль новой для нас формы, включающий фантазию, как в детстве, когда можно было придумать целый волшебный мир из одеяла, палки и двух расчёсок. Это будет классный детский спектакль, который побуждает и детей, и родителей фантазировать, он про воображение, – говорит заслуженная артистка Бурятии Лиана Щетилина.

В преддверии премьеры Русский драмтеатр провел промо-фотосессию с участием артистов Владимира Барташевича и Анастасии Турушевой, которые исполнят в спектакле главные роли: мечтательного профессора и его маленькой ученицы, путешествующих в удивительном мире геометрических форм.





– Волшебный спектакль, здесь у нас на глазах будут оживать треугольники, линии, круги и превращаться в бабочек, гусеницу, автобус. Это театр ощущений, где нужно просто расслабиться, отключить сознание и погрузиться в этот красивый мир, а он действительно будет завораживать, так как все предметы красиво светятся в темноте. И конечно, включить на максимум свою фантазию! Формула спектакля «Метаморфозы для детей и взрослых» проста и сложна одновременно: фантазия+любопытство=чудеса, – комментирует актриса Анастасия Турушева.





Фото Александры Даниловой