24.11.2021
В Улан-Удэ пройдут фестивали эвенкийской культуры

В Улан-Удэ пройдут фестивали эвенкийской культуры

Мероприятия состоятся 29 и 30 ноября на сцене КТЦ «Феникс»

29 ноября в 18:00 состоится V Межрегиональный фестиваль «Эвенкийский нимнгакан» (0+), где будут представлены сказки и легенды на эвенкийском языке, сообщает пресс-служба Минкультуры Бурятии.

На следующий день, 30 ноября, в 18:00 пройдет фестиваль эвенкийской этнической моды «Аяргумэ тэтэгэ» (0+).

"Ааяргумэ означает лучшая и именно так можно сказать про эвенкийскую национальную одежду. На вечере будут представлены коллекции эвенкийской этнической моды, а также выступления эвенкийских творческих коллективов и исполнителей", - добавили в пресс-службе Минкульта.

Среди участников, кроме представителей северных районов Бурятии и г. Улан-Удэ, гости из Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).

Билеты можно приобрести в Филармонии по тел.: 21-32-24 или на сайте. Также билеты можно будет приобрести при входе.

Фото: "Номер один"
эвенки


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