В Улан-Удэ пройдут фестивали эвенкийской культуры

Мероприятия состоятся 29 и 30 ноября на сцене КТЦ «Феникс»



29 ноября в 18:00 состоится V Межрегиональный фестиваль «Эвенкийский нимнгакан» (0+), где будут представлены сказки и легенды на эвенкийском языке, сообщает пресс-служба Минкультуры Бурятии.



На следующий день, 30 ноября, в 18:00 пройдет фестиваль эвенкийской этнической моды «Аяргумэ тэтэгэ» (0+).



"Ааяргумэ означает лучшая и именно так можно сказать про эвенкийскую национальную одежду. На вечере будут представлены коллекции эвенкийской этнической моды, а также выступления эвенкийских творческих коллективов и исполнителей", - добавили в пресс-службе Минкульта.



Среди участников, кроме представителей северных районов Бурятии и г. Улан-Удэ, гости из Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).



Билеты можно приобрести в Филармонии по тел.: 21-32-24 или



Фото: "Номер один"

29 ноября в 18:00 состоится V Межрегиональный фестиваль «Эвенкийский нимнгакан» (0+), где будут представлены сказки и легенды на эвенкийском языке, сообщает пресс-служба Минкультуры Бурятии.На следующий день, 30 ноября, в 18:00 пройдет фестиваль эвенкийской этнической моды «Аяргумэ тэтэгэ» (0+)."Ааяргумэ означает лучшая и именно так можно сказать про эвенкийскую национальную одежду. На вечере будут представлены коллекции эвенкийской этнической моды, а также выступления эвенкийских творческих коллективов и исполнителей", - добавили в пресс-службе Минкульта.Среди участников, кроме представителей северных районов Бурятии и г. Улан-Удэ, гости из Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).Билеты можно приобрести в Филармонии по тел.: 21-32-24 или на сайте . Также билеты можно будет приобрести при входе.Фото: "Номер один"

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