Первый филиал ставропольского мультимедийного музея казачества открыли в Бурятии

В рамках проекта "Казачий VRмузей" уже было проведено несколько презентаций



Первый филиал созданного на Ставрополье мобильного мультимедийного музея истории казачества начал работу в Бурятии, в настоящее время пошло несколько презентаций музея, сообщает



"Созданный казаками на Ставрополье мобильный мультимедийный музей истории казачества получил практическое развитие как социальная франшиза. Им заинтересовались в Республике Бурятия и уже запустили. Перенять опыт региону помогли ставропольцы - терские казаки. <...> Назвали проект "Казачий VRмузей" и уже провели несколько презентаций, в конце октября его показали на слете казачьей молодежи в Улан-Удэ. В бурятской столице уже три года действует единая дополнительная общеобразовательная программа "История и культура казачества", ею охвачены восемь школ, поэтому контент виртуального музея там востребован", - говорится в сообщении.



Одна из презентаций музея прошла в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова, в 2021 году вошедшей в ассоциацию российских вузов, реализующих казачий компонент в образовании. "Теперь там планируют создать казачий хутор и спортивную секцию для подготовки к участию во всероссийских казачьих соревнованиях", - отметили в управлении.



По словам руководителя проекта "Мобильный мультимедийный музей истории казачества" на Ставрополье Игоря Кочубеева, с коллегами из Забайкалья поделились контентом ставропольского музея, в частности, фильмом "Казаки на фронте". "Это универсальные фильмы, их могут использовать и казаки других войск. Такую же помощь в открытии виртуальных музеев мы готовы оказать любому региону", - приводятся в сообщении слова Кочубеева.



Создание первого мультимедийного музея истории казачества началось в 2018 году. Авторы проекта разработали видеоматериалы в формате VR-360 об истории и традициях казачества, которые демонстрируются в школах, во время праздников и просветительских мероприятий при помощи очков виртуальной реальности. Проект "Мобильный мультимедийный музей истории казачества" реализуется на Ставрополье при поддержке Фонда президентских грантов и грантового конкурса Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Ранее сообщалось, что филиалы музея планируется также открыть на территории четырех регионов Северного Кавказа - в Северной Осетии - Алании, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чеченской Республике.



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Первый филиал созданного на Ставрополье мобильного мультимедийного музея истории казачества начал работу в Бурятии, в настоящее время пошло несколько презентаций музея, сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление по делам национальностей и казачества."Созданный казаками на Ставрополье мобильный мультимедийный музей истории казачества получил практическое развитие как социальная франшиза. Им заинтересовались в Республике Бурятия и уже запустили. Перенять опыт региону помогли ставропольцы - терские казаки. <...> Назвали проект "Казачий VRмузей" и уже провели несколько презентаций, в конце октября его показали на слете казачьей молодежи в Улан-Удэ. В бурятской столице уже три года действует единая дополнительная общеобразовательная программа "История и культура казачества", ею охвачены восемь школ, поэтому контент виртуального музея там востребован", - говорится в сообщении.Одна из презентаций музея прошла в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова, в 2021 году вошедшей в ассоциацию российских вузов, реализующих казачий компонент в образовании. "Теперь там планируют создать казачий хутор и спортивную секцию для подготовки к участию во всероссийских казачьих соревнованиях", - отметили в управлении.По словам руководителя проекта "Мобильный мультимедийный музей истории казачества" на Ставрополье Игоря Кочубеева, с коллегами из Забайкалья поделились контентом ставропольского музея, в частности, фильмом "Казаки на фронте". "Это универсальные фильмы, их могут использовать и казаки других войск. Такую же помощь в открытии виртуальных музеев мы готовы оказать любому региону", - приводятся в сообщении слова Кочубеева.Создание первого мультимедийного музея истории казачества началось в 2018 году. Авторы проекта разработали видеоматериалы в формате VR-360 об истории и традициях казачества, которые демонстрируются в школах, во время праздников и просветительских мероприятий при помощи очков виртуальной реальности. Проект "Мобильный мультимедийный музей истории казачества" реализуется на Ставрополье при поддержке Фонда президентских грантов и грантового конкурса Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Ранее сообщалось, что филиалы музея планируется также открыть на территории четырех регионов Северного Кавказа - в Северной Осетии - Алании, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чеченской Республике.Фото: Комитет СК по делам национальностей и казачества

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