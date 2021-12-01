В Улан-Удэ выступил всемирно известный пианист Андрей Гугнин

Концерт прошёл при поддержке Минкультуры РФ в рамках программы «Филармонические сезоны» в Оперном театре



30 ноября для зрителей Бурятской филармонии выступил Андрей Гугнин. Концерт прошёл при поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Филармонические сезоны» в Оперном театре, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.



Андрей Гугнин — всемирно известный пианист-виртуоз, участник программы «Звёзды XXI века», лауреат множества премий. Его называют «одним из самых загадочных и интересных музыкантов своего поколения».







Пианист исполнил две сонаты Д.Скарлатти, баллады Ф.Шопена, «Испанскую рапсодию» Ф.Листа, избранные пьесы из «Детского альбома» П.Чайковского, Сонату № 2 А. Скрябина, фрагменты из балета И.Стравинского «Петрушка».



На бис Андрей исполнил «Этюд для левой руки» Феликса Блуменфельда, который уже стал визитной карточкой пианиста.







"Зрители с большим восторгом и благодарностью приняли выступление Гугнина. Это неудивительно, ведь фортепианные концерты — большая редкость в нашем городе. Следующий фортепианный концерт Бурятской филармонии состоится только 25 февраля — ожидается концерт Дмитрия Маслеева", - добавили в Бурятской филармонии.



Фото: пресс-служба Бурятской филармонии

30 ноября для зрителей Бурятской филармонии выступил Андрей Гугнин. Концерт прошёл при поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Филармонические сезоны» в Оперном театре, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.Андрей Гугнин — всемирно известный пианист-виртуоз, участник программы «Звёзды XXI века», лауреат множества премий. Его называют «одним из самых загадочных и интересных музыкантов своего поколения».Пианист исполнил две сонаты Д.Скарлатти, баллады Ф.Шопена, «Испанскую рапсодию» Ф.Листа, избранные пьесы из «Детского альбома» П.Чайковского, Сонату № 2 А. Скрябина, фрагменты из балета И.Стравинского «Петрушка».На бис Андрей исполнил «Этюд для левой руки» Феликса Блуменфельда, который уже стал визитной карточкой пианиста."Зрители с большим восторгом и благодарностью приняли выступление Гугнина. Это неудивительно, ведь фортепианные концерты — большая редкость в нашем городе. Следующий фортепианный концерт Бурятской филармонии состоится только 25 февраля — ожидается концерт Дмитрия Маслеева", - добавили в Бурятской филармонии.Фото: пресс-служба Бурятской филармонии

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