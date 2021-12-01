В Русском драматическом театре Улан-Удэ появилась новая актриса

В качестве режиссера и актрисы Надежда Разуваева приступила к работе над новогодним бэби-спектаклем



К труппе Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева присоединилась новая артистка Надежда Разуваева. В качестве режиссера и актрисы она приступила к работе над новогодним бэби-спектаклем «Снежный бум» (0+), премьера которого пройдет 24 декабря в 12.00 на Малой сцене, сообщили в пресс-службе театра русской драмы.



Надежда Разуваева родилась в селе Акша Читинской области. В 2007 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств.



В биографии актрисы – три года работы в театре кукол «Ульгэр» и девять лет в Томском областном театре куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана. В 2019 году Надежда Разуваева присоединилась к труппе Молодежного художественного театра под руководством Анатолия Баскакова.



Надежда Разуваева принимала участие во многих международных фестивалях. В творческой копилке – более тридцати ролей, в том числе около 15 главных, диплом и приз за «Главную женскую роль» за роль музыканта-сказителя в спектакле «Герой». В качестве режиссера Надежда Разуваева поставила несколько спектаклей, а также театрализованные конкурсно-игровые программы.



"Пополнив труппу Русского драматического театра, Надежда Разуваева приступила к репетициям бэби-спектакля «Снежный бум» (0+), премьера которого пройдет в преддверии Нового года. Эта нежная и в то же время веселая история может стать первой встречей малыша с новогодней сказкой и первым "походом на елку", - добавили в пресс-службе театра.



Фото: пресс-служба театра русской драмы



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