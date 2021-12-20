В Бурятии новый ДК в Нестерово оснастят новым оборудованием

Строительные работы выполнены на 80%

Строительные работы на доме культуры в селе Нестерово Прибайкальского района выполнены на 80%. Заключены все госконтракты на поставку и монтаж мебели, музыкального и сценического оборудования, ожидается строительная готовность для его установки. До конца года объект планируется сдать в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Управления капитального строительства правительства Бурятии.На сегодняшний день выполнены работы по устройству пожарных резервуаров, наружных инженерных сетей. Завершается монтаж внутренней разводки сетей электроснабжения и электроосвещения, внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Сейчас производится монтаж потолка, внутренняя отделка: оштукатуривание, укладка плитки.Начальник УКС Анатолий Урбанов отмечает, что объект небольшой – одноэтажный, площадью 482 кв м. В здании расположатся не только концертный и хореографический залы, но и библиотека.- В интенсивном темпе трудится 18 человек, готовность на сегодня – 80%. Что касается комплектации, то все контракты на поставку и монтаж мебели, музыкального и сценического оборудования заключены. Это акустическая система, микрофоны, балетные станки, зеркала, книжные стеллажи для библиотеки, столы-стулья и т.д. Ожидаем строительной готовности для установки и до конца года планируем сдать объект в эксплуатацию, – рассказал Анатолий Урбанов.Напомним, из-за отставания от графика работ на объекте и в целом неудовлетворительной работы в ноябре этого года Управление капитального строительства расторгло контракт с подрядной организацией ООО «Прогресс». На данный момент строительство ведет ООО «Ремстрой», темп усилен.Дом культуры в Нестерово строится благодаря 40 млн рублей единой дальневосточной субсидии. Жители села получат современный «клуб» для проведения культурно-массовых мероприятий, а также новую библиотеку.Фото: пресс-служба УКС