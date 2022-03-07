Культура 07.03.2022 в 09:55
В Бурятии житель выиграл барана на Масленице
Животное разыграли в Этнографическом музее народов Забайкалья
Текст: Надежда Бедолагина
Накануне в Этнографическом музее народов Забайкалья состоялось красочное действо в честь празднования Масленицы.
Гости праздника познакомились с обычаями проводов русской зимы, стали участниками игровых анимационных площадок, приняли участие в мастер-классе по русской народной кадрили и другим народным танцам, отведали вкусные лакомства и сами смогли приготовить традиционные масленичные блины.
Кроме того, на празднике были представлены народные забавы, игры, а любители экстрима смогли посоревноваться в силе и ловкости во время спортивных игр. Самым зрелищным стал конкурс масленичного гуляния - «Взятие ледового столба», который порадовал своих покорителей ценными призами, победителю вручен главный приз – баран.
фото: "Номер один"
Гости праздника познакомились с обычаями проводов русской зимы, стали участниками игровых анимационных площадок, приняли участие в мастер-классе по русской народной кадрили и другим народным танцам, отведали вкусные лакомства и сами смогли приготовить традиционные масленичные блины.
Кроме того, на празднике были представлены народные забавы, игры, а любители экстрима смогли посоревноваться в силе и ловкости во время спортивных игр. Самым зрелищным стал конкурс масленичного гуляния - «Взятие ледового столба», который порадовал своих покорителей ценными призами, победителю вручен главный приз – баран.
фото: "Номер один"