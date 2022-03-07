В Бурятии отменили все ограничения по посадке в театрах и кинотеатрах

В соответствии с Указом Главы Республики Бурятия с 3 марта 2022 года отменены ограничительные меры в части организации уставной деятельности учреждений культуры, кинотеатров, частных концертных организаций всех форм собственности, кроме соблюдения масочного режима и дезинфекции.

Отменены проверка QR-кодов, предъявление совершеннолетними посетителями документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, медотводов, ПЦР-тестов при посещении театров, концертных залов, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров всех форм собственности при обязательном соблюдении масочного режима и дезинфекции.

Разрешены групповые занятия свыше 14 человек в детских школах искусств.

Вместе с тем, до 31 марта проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, публичных, массовых и иных мероприятий вне уставной деятельности организаций культуры всех форм собственности, а также мероприятий на открытом воздухе разрешены при условии обязательного согласования с республиканским или районными оперативными штабами.





фото: минкульт РБ