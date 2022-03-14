Спектакли из Бурятии произвели фурор в Москве

Бестужевцы показали свои спектакли «Добывайки» (6+) по мотивам сказочной повести Мэри Нортон и «Микрохи» (0+) в Москве в рамках внеконкурсной программы «Детский Weekend» национального театрального фестиваля «Золотая Маска-2022». Постановки Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева имели большой успех и получили множество восторженных отзывов столичных зрителей.«Добывайки» Сергея Левицкого и Игоря Григурко и «Микрохи» Алмаза Садриева были приглашены на «Золотую маску» в программу «Детский Weekend». Ее кураторы – театральные критики Анна Казарина и Надежда Стоева – отобрали 10 спектаклей театров из Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Рязани. И сразу два спектакля Русского драматического театра им.Н.А.Бестужева вошли в ее афишу. Поездка на фестиваль стала возможна благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Бурятии и Правительства РБ.11 марта на сцене театра «Русская песня» прошел показ спектакля для всей семьи «Добывайки». В интервью «Золотой маске» театральный критик Надежда Стоева рассказала о нем: «Спектакль «Добывайки» сделан не по новой книге, но он сделан так, что в этих персонажах мы себя узнаем нынешних, нам понятны их проблемы, перипетии и приключения, в которые попадают герои».Масштабная постановка имела огромный успех у юных зрителей и их родителей. После показа они с удовольствием делились своими впечатлениями.Влада, 8 лет: «Добывайки – это такие маленькие человечки, которые хотят свободно жить и радоваться! Я так за них переживала, сильно, чтобы у них все получилось, чуть не заплакала даже... Ариэтти такая смелая, я бы, наверное, так не смогла...»Саша, 6,5 лет: «Когда девочка почти утонула, я побежал её спасать, думал, что успею... Мама не пустила, сказала, что ей не дадут утонуть, потому что это добрая сказка, и, правда, её спасли... А потом паука я, правда, испугался, он вообще как настоящий... А мальчик, который в сказке играл, он вообще не забоялся и даже спас подружку... Я так тоже хочу...»Мама Алеши (5,5лет): «Какие вы молодцы, что ставите такие роскошные и богатые сказки, как повезло вашему городу. Ребёнок так эмоционально переживал за героев, в сцене с пауком даже спрятался за меня, испугался. А в финале даже танцевать стал, очень понравилось. Спасибо вам большое за такое искусство!»13 марта на площадке «Сокол» Центра драматургии и режиссуры состоялись показы бэби-спектакля «Микрохи» Алмаза Садриева, созданного при поддержке Министерства культуры Бурятии и Правительства РБ. После родители подходили к артистам и режиссеру и благодарили за красивую постановку и возможность ее увидеть.Наталья Валерьевна (мама девочек 5 и 7 лет): «Я сама имею отношение к искусству, и ваш спектакль очень вдохновляет, настраивает на какие-то новые поиски... Я очень вдохновлена. Так впечатлило! Девочки завороженно смотрели, такого театра мы никогда ещё не видели. Будем разговаривать, конечно, обмениваться мнениями... Спасибо большое!»Бестужевцы не только показали «Микрох», но и презентовали бэби-инсталляцию, созданную в сотрудничестве с Алмазом Садриевым и Ассоциацией исполнительских искусств для маленьких зрителей «Калабала». В этой игровой зоне дети могли провести время как до, так и после спектакля. На показе присутствовали как мамы, так и папы, которые вместе с детьми с большим удовольствием «исследовали» инсталляцию и ее творческие возможности.Куратор программы, театральный критик Анна Казарина в интервью «Золотой маске» подробно рассказала об этом проекте театра им.Н.Бестужева: «В жанре бэби-театра есть такое понятие, как игровая комната, в которой ребенок существует до начала показа. Это такое допридуманное совместно с педагогами, художниками пространство, и ты в нем можешь существовать вместе со своим ребенком, и вы можете вместе с ним что-то придумывать. А можно его одного туда запустить, и он будет сам что-то конструировать. В чем классность этой истории? Игровая комната основана на русском авангарде, и русский авангард здесь рассыпан, разделен на отдельные фигурки, фракталы, разъят на детали, и из них ты можешь создать свою собственную картину. Это учит образному мышлению».Стоит отметить, что бэби-инсталляция сопровождает каждый бэби-спектакль в репертуаре Русского драмтеатра.Фото: А. Даниловой