В Улан-Удэ презентовали вокально-хоровой сборник Юрия Ирдынеева

Сегодня, 18 марта, в Национальной библиотеке состоялась презентация вокально-хорового сборника Юрия Ирдынеева «Уянгата баялиг». В сборник вошли песенные и хоровые произведения композитора.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Бурятии Баир Цыбиков, врио председателя комитета Народного Хурала РБ по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям Намсарай Намсараев, а также профессионалы музыкального искусства.

- В музыкальной культуре Бурятии у нас важное событие – мы презентуем выпуск двух томов вокальных и хоровых сочинений выдающегося бурятского композитора Юрия Ирдынеевича Ирдынеева, внесшего огромный вклад в развитие профессиональной бурятской музыки. Творчество композитора многогранно. Он - автор балета, оперы, симфоний, концертов, ораторий, кантат, музыки к драматически спектаклям и камерных сочинений. Юрий Ирдынеевич оставил в наследство более 300 песен, романсов, хоровых сочинений, - рассказал Баир Цыбиков.

Намсарай Намсараев признался, что ему из творчества бурятского композитора особенно импонируют духовные песнопения – магтаалы.

- Юрий Ирдынеев внес большой вклад в музыкальную культуры Бурятии. Его мелодии, несмотря на то, что писались в прошлом веке, актуальны и сейчас. Я преклоняюсь перед его творчеством и памятью. С огромным удовольствием я слушаю сборник «Бурят-монгольских духовных песнопений» для смешанного хора, - отметил депутат.

Издание нотных сборников осуществлено на средства министерства культуры РБ в рамках республиканской программы «Культура Бурятии».

Музыкальный редактор сборника, музыковед Татьяна Дугарова рассказала о балете «Лик богини», автором музыки к которому является Юрий Ирдынеев.

- Балет очень красивый, современный. Это романтическая хореографическая драма, которая актуальна и сейчас. В 2021 году была сделана новая постановка. В планах у нас – издать третий том, это будут статьи и воспоминания о композиторе, - поведала музыковед.

Справка.

Ирдынеев Юрий Ирдынеевич (1941—2007) внёс большой и значимый вклад в развитие композиторской школы Бурятии. Его творческое наследие огромно. Юрий Ирдынеев создал первую бурятскую симфонию и первые инструментальные сонаты (для фортепиано, для скрипки и фортепиано). Его струнный квартет, концерты для камерного оркестра и многое другое — тоже первые. Блестящий успех новой постановки в Бурятском оперном театре балета «Лик богини», партитуры, созданной более 40 лет назад — наглядное доказательство совершенства произведений Ирдынеева.

Особое место в творчестве Ирдынеева занимает жанр песни. В них есть признания в любви, добрые напутствия, благодарность матери, родителям, детские образы, посвящения друзьям, шутки. Есть песни по праздничным поводам, юбилеям, магтаалы — прославления храмов, православные молитвы, песни-размышления о трагическом прошлом, о войне, в песнях воспевается любимая родина, ее сёла, прекрасная природа — в них целый мир.