В Улан-Удэ пройдёт фестиваль современной музыки

Уже третий год Бурятская филармония собирает на фестивале UU.SOUND начинающих музыкантов, готовых поделиться с аудиторией своим творчеством. Фестиваль пройдёт с 12 по 14 мая.Мероприятие проходит в формате шоу-кейса. Днём участники и все желающие могут посетить лекции различных представителей из музыкального сообщества организаторами концертов и фестивалей, артистов и их менеджмента, представителями билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий, СМИ, PR и SMM-специалистов. А вечером зрители увидят выступления всех групп на концертных площадках. На несколько дней Улан-Удэ превратится в центр для любителей музыки и меломанов, где каждый сможет открыть для себя новую музыку.Подать заявку на участие в фестивале можно в группе Вконтакте «UU.SOUND Фестиваль Современной Музыки» и на сайте burconcert.ru. Экспертный совет фестиваля отберёт заявки особо выделяющихся участников — они и выступят перед зрителями на вечерней программе. Фестиваль не ограничивается определенным музыкальным стилем: будут выбраны артисты, чье творчество волнует и вдохновляет слушателей.Программу фестиваля, лектория и анонс концертов приглашённых гостей шоу-кейса уже совсем скоро станет известна, - сообщает Минкульт Бурятии.Возрастное ограничение 12+Фото: Минкульт РБ