Культура 19.03.2022 в 12:11

В Улан-Удэ пройдёт фестиваль современной музыки

Желающие еще успевают подать свою заявку на участие в мероприятии

A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль современной музыки
Уже третий год  Бурятская филармония собирает на фестивале UU.SOUND начинающих музыкантов, готовых поделиться с аудиторией своим творчеством. Фестиваль пройдёт с 12 по 14 мая.

Мероприятие проходит в формате шоу-кейса. Днём участники и все желающие могут посетить лекции различных представителей  из музыкального сообщества организаторами концертов и фестивалей, артистов и их менеджмента, представителями  билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий, СМИ, PR и SMM-специалистов. А вечером зрители увидят выступления всех групп на концертных площадках. На несколько дней Улан-Удэ превратится в центр для любителей музыки и меломанов, где каждый сможет открыть для себя новую музыку. 

Подать заявку на участие в фестивале можно в группе Вконтакте «UU.SOUND Фестиваль Современной Музыки» и на сайте burconcert.ru. Экспертный совет фестиваля отберёт заявки особо выделяющихся участников — они и выступят перед зрителями на вечерней программе. Фестиваль не ограничивается определенным музыкальным стилем: будут выбраны артисты, чье творчество волнует и вдохновляет слушателей.

Программу фестиваля, лектория и анонс концертов приглашённых гостей шоу-кейса уже совсем скоро станет известна, - сообщает Минкульт Бурятии. 

Возрастное ограничение 12+

Фото: Минкульт РБ


Теги
Культура

Все новости

На Украине погиб 25-летний военный из Бурятии
19.03.2022 в 12:29
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль современной музыки
19.03.2022 в 12:11
В Бурятии за минувшие сутки не было ни одного пациента, умершего от COVID-19
19.03.2022 в 11:46
В продуктовых магазинах Бурятии введено ограничение на продажу сахара
19.03.2022 в 11:29
Улан-удэнцы становятся жертвами неправильных домашних обрядов
19.03.2022 в 09:43
Жители Окинского района ждут маршрутку 13 лет
19.03.2022 в 09:00
В Бурятии браконьер, нападавший на лесного инспектора, получил реальный срок
19.03.2022 в 08:44
В Улан-Удэ у школьников и детсадовцев появились одинаковые симптомы после обработки помещений «ДезХлором»
19.03.2022 в 08:00
В Бурятии высотное строительство оказалось под угрозой из-за санкций
19.03.2022 в 07:00
В Улан-Удэ презентовали вокально-хоровой сборник Юрия Ирдынеева
18.03.2022 в 19:42
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
В Улан-Удэ презентовали вокально-хоровой сборник Юрия Ирдынеева

В сборник вошло более 300 произведений

18.03.2022 в 19:42
В Улан-Удэ отметят восьмилетие «Крымской весны»
Концерт «В единстве - наша сила!» пройдет 18 марта на площади Советов
17.03.2022 в 17:28
Улан-Удэ примет Всероссийский фестиваль-конкурс эстрады «Байкал Art- спектр»
Председателем жюри станет популярный российский эстрадный артист, актер театра и кино, телеведущий Юрий Аскаров
16.03.2022 в 17:19
Спектакли из Бурятии произвели фурор в Москве
Русдрам вошел в афишу детской программы "Золотой маски"
14.03.2022 в 14:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru