Культура 30.03.2022 в 15:40

Музеи Бурятии ждет масштабная реконструкция

Первый на очереди - Музей истории Улан-Удэ
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Текст: Константин Воронов
Музеи Бурятии ждет масштабная реконструкция
В 2022 году в Бурятии впервые начнется масштабная реконструкция муниципальных музеев. Как сообщили в Минкульте Бурятии, в числе первых - cтapый кyпeчecкий дoм в Улан-Удэ, возведенный 134 года назад. Сейчас там располагается Музей истории города.

На эти цели из федерального, республиканского и местного бюджетов запланировано выделить 28,8 млн рублей.

- Проектом предусматривается сохранение объемно-планировочного решения объекта культурного наследия с частичным воссозданием по архивным фотографиям уличного фасада северного пристроя. По замыслу архитектурных решений в музее максимально все будет сохранено, но, конечно, с использованием современного оборудования и технологий, - сообщила диpeктop Myзeя иcтopии Улaн-Удэ Ирина Изыкенова.

Фото: Минкульт Бурятии
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