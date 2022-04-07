Труппа театра им. Бестужева примет участие в фестивале «Территория детства» в Благовещенске

С 8 по 15 июня в Благовещенске состоится первый и единственный на Дальнем Востоке театральный фестиваль для детей и о детях «Территория детства», в афишу которого вошел спектакль Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева. Бестужевцы приглашены со спектаклем Сергея Левицкого «Макаки, пицца и деструкция» (12+), который был поставлен при поддержке министерства культуры Бурятии и правительства РБ, сообщает пресс-служба театра.Показ спектакля «Макаки, пицца и деструкция» пройдет 9 июня в 18.00 на сцене Амурского областного театра драмы.«Территория детства» объединит профессиональные театры Дальнего Востока, чьи спектакли для детей от 5 до 15 лет будут признаны лучшими из лучших. Организаторами фестиваля стали Амурский областной театр драмы, Амурский областной театр кукол и общественная организация Амурский областной Союз женщин.«Территория детства» финансируется президентским фондом культурных инициатив, реализуется при поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительства Амурской области, администрации города Благовещенск.Русский драматический театр стал единственным театром Бурятии, приглашенным на фестиваль. «Макаки, пицца и деструкция» – современная пьеса, поставленная в жанре «музыкальной истории». Здесь поднимаются проблемы школьных конфликтов, девического соперничества, переменчивой первой любви, недетских обид и отсутствия взаимопонимания с родителями. Это спектакль глазами подростков и на языке подростков о самом важном. По сюжету девочки в школьной театральной студии репетируют спектакль о жизни макак. Детская «труппа» под руководством учительницы и режиссера-самоучки собирается выиграть конкурс, где призом обещана поездка в Москву. Но главная роль достается не любимице учителей, самой популярной девочке в классе, а новенькой. Однако, как оказалось, борьба между двумя соперницами, в которую втянуты и другие одноклассники, развернулась не только за роль...Спектакль «Макаки, пицца и деструкция» создан в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа».Всего на участие в фестивале «Территория детства» было подано 24 заявки от профессиональных театров Дальнего Востока из 14 дальневосточных городов. В результате конкурсного отбора в афишу вошли 6 кукольных постановок и 11 спектаклей театров драмы и ТЮЗов из Магадана, Читы, Нерюнгри, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и других.Победителям фестиваля вручат «Нику» – большую куклу ручной работы, эскиз которой создала амурская художница Анна Тюрина. Это не просто изображение милой девчушки в пижаме. Её кигуруми с гребнем на капюшоне и хвостом напоминает амурозавров, ходивших по амурской земле 70 миллионов лет назад.Помимо показов спектаклей в программе фестиваля запланированы творческие мастерские для ребят от 10 до 16 лет по драматургии, режиссуре, театральной критике, истории театра, актерскому творчеству и сценической речи.