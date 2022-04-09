Фантастические книжки и где они обитают

«Мы уже два года устраиваем книжный клуб при магазине. Как-то раз познакомились с одной девушкой по имени Екатерина Савицкая. Пообщались, подружились, и она рассказала, что является подписчицей подкаста о книгах и фильмах под названием «Партнерский материал». Его курируют девушки из Нижнего Новгорода, они же позднее открыли одноименную библиотеку в своем городе, основанную на личных книгах. Екатерина – их большая поклонница, и она предложила подобное организовать в нашем городе. И решили, а почему бы и нет? У нас у каждой имелось много книг в домашней библиотеке, и они на тот момент просто стояли и пылились, и мы подумали, что было бы круто о них рассказать и поделиться с другими. От идеи до реализации прошла буквально пара месяцев, пока мы искали помещение. Идея всем понравилась, и особых препятствий не возникало» - вспоминает Елена.

«Мы читаем в основном современную литературу, иногда опираемся на повестку дня. Например, не так давно проводили книжный клуб по корейской литературе – тогда на пике популярности был сериал «Игра в кальмара». Каждый член клуба может предложить свою книжку, это обсуждается. Сейчас на встречу приходит регулярно человек 15. В целом царит уютная атмосфера. Во время пандемии проводили встречи онлайн, устраивали интернет-марафоны, сейчас собираемся в «Залуу»» - рассказывает куратор.

«Сначала открыли книжный клуб, потом мы с Дианой Рудаковой организовывали книжные распродажи. Вдобавок я сотрудничаю с Детской юношеской библиотекой: делаем много совместных проектов, записываем видеоблог про детские книги, а также рассказываю у них про детское чтение. Все закрутилось, завертелось, и я подумала о том, что мне хотелось бы не только рассказывать про хорошие детские книжки, но привозить сюда их и продавать. Большинство книжек и издательств, представленных здесь, не найдешь в других, более массовых магазинах. Это маленькие независимые издательства, которым трудно достучаться до больших ретейлеров. Я начинала с детской литературы, заказала книжек 30, которые очень понравились мне и моему ребенку, и, как продала их, решила открыть место, где можно все это организовать. Сейчас у меня около 800 наименований, не только детской, но и подростковой, взрослой литературы. Я стараюсь привозить то, что мне самой нравится» - говорит Елена Калашникова.

«Мы с мужем вдвоем читаем и, естественно, ребенка тоже приобщали к чтению с маленького возраста. Чуковский, Маршак, Агния Барто – все это быстро прошли, хотелось чего-то еще. Но на полках обычных книжных встречалась в основном классика, современной детской литературы практически не было. И я тогда поняла, что, конечно, такая литература существует, просто не доходит до книжных магазинов. Начала искать в Интернете, ознакомилась с различными небольшими издательствами и потихоньку стала в этой среде разбираться. Сейчас сын достаточно хорошо читает сам, но больше любит, когда ему читаю вслух. Иногда мы тестируем книжки из магазина, чтобы я могла другим людям рассказывать о них, Ваня порою приходит и что-нибудь выбирает – приходится у самих себя тоже покупать» - смеется Елена.

«Книжный магазин я открыла в апреле прошлого года, просто подумав: «А почему бы и нет?». В целом для открытия книжного необязательно брать какие-то большие кредиты - чтобы закупать литературу, можно работать с издательствами на условиях реализации. То есть они поставляют мне книги, а потом, когда их выкупают, отправляю деньги издательствам. Я подумала: «Ну как откроюсь, так и закроюсь, если ничего не получится». Сейчас хорошо, пока все получается. Конечно, больших денег это не приносит, потому что изначально это было не про деньги, а про просветительство, про общение, про мягкое приучение детей к книжкам. Хочется донести детям, что книги бывают классные, а также разные и интересные. Важно еще, что многие думают, будто сейчас никто ничего хорошего не пишет и только классика нас спасет. На самом деле у нас много крутых современных писателей, среди них есть очень хорошие, которые в будущем могут стать классикой» - обращает внимание Елена Калашникова.

«Например, в магазине у нас представлено издательство No kidding press – оно представляет фем-литературу, выпускает необычные книги от женщин и про женщин. Есть комиксы про историю феминизма «Свобода. Равенство. Сестринство» для подростков. Комиксы про первый женский университет в России от издательства «Самокат». Это нетипичная художественная литература. Также в нашей библиотеке предусмотрена целая полочка, на которой лежат книги об истории феминизма, о главных целях и вопросах движения, известных женщинах в истории. Конечно, слово «феминизм» у многих вызывает отторжение, но в нем нет агрессивного контекста, как некоторые подумают. Мы все придерживаемся феминистских взглядов, поэтому нам важно просвещать общество по этим вопросам» - отмечает Елена.

«Хотелось бы приглашать лекторов и говорить на серьезные темы: про философию, постколониальность, феминизм. Обсудить, как жить и справляться со стрессом и тревогой из-за внешних событий. Детский клуб работу начал, теперь дело за лекторием» - говорит Елена.

Прошло уже три месяца с открытия первой в Бурятии и второй во всей России независимой библиотеки Ex libris. Здесь есть как фантастика, книги по половому воспитанию, так и экспериментальная литература от современных авторов и многое другое. Мы поговорили с одним из кураторов проекта и узнали, с какими целями он был создан, много ли набралось читателей, а также какую роль играют книжные клубы города сегодня.Посещая Центр современного искусства «Залуу», можно уделить время небольшому его уголку на четвертом этаже – здесь расположена независимая библиотека Ex libris по соседству с частным книжным магазином «Калашников». У библиотеки три создательницы: это улан-удэнки Елена Калашникова, Екатерина Савицкая и Диана Рудакова.Заходя внутрь, в глаза сразу бросается столик с необычной подборкой книг – здесь романы от шведского писателя Фредрика Бакмана, книги от создательницы всеми любимой истории «Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен, сочинения современной датской писательницы Тове Дитлевсен и т.д. Как объясняет куратор Елена Калашникова, здесь проходит собрание местного книжного клуба, где раз в месяц читают произведения авторов из одной страны. В марте, например, решили почитать подборку книг от скандинавских писателей. Как оказалось, именно с книжного клуба все и началось.«Книжный рок-клуб» тоже был спонтанной идеей девушек. Два года назад Елена предложила подписчикам в своих соцсетях провести общую встречу книголюбов. Как признается, на многое не рассчитывала, но, на удивление, встречу в маленьком кафе посетило свыше 30 человек.Из клуба любителей книг родился еще один проект – частный книжный магазин «Калашников» Елены Калашниковой. У всех трех девушек есть основная работа в других сферах, а магазин, книжный клуб и библиотека созданы из желания и просветительских целей, поэтому вопрос с прибылью стоит на втором плане.У Елены есть шестилетний сын Ваня. Как она отмечает, желание читать ребенку произведения разных авторов, а не только классиков, тоже натолкнуло ее на эту идею.Как отмечает Елена Калашникова, работать с книгами скорее было ее маленькой личной мечтой – в студенчестве девушке нравилось работать в книжном магазине.За 2,5 месяца работы в библиотеке приобрели абонементы около 50 читателей. Абонемент на один месяц стоит 300 рублей, а если брать на несколько месяцев, то и цена будет ниже. Как отмечает Елена, в основном приходят молодые горожане возрастом от 25 - 35 лет. Главное отличие в том, что библиотека – кураторская. Девушки принесли для библиотеки личные прочитанные книжки, за которые готовы поручиться.В библиотеке принципиально новая литература, вышедшая за последние десять лет, а также совсем немного классики. Библиотека и книжный магазин сотрудничают с местными художниками – на полках можно увидеть открытки с бурятской тематикой, картинами современных художников. Также недавно появились детские книги, собранные местным феминистским сообществом «Я Свобода». В основном это увлекательные истории про приключения смелых девочек. Так как библиотека 18+, эти книжки смогут брать молодые родители для своих детей.Кроме того, недавно кураторы открыли детский книжный клуб – сюда приходят родители со своими детьми, устраивают чтение вслух, вместе выбирают книгу. Он оказался очень востребованным, даже пришлось внести желающих из-за их большого количества в лист ожидания. Здесь же, в книжном магазине, можно найти редкую для наших дней литературу про половое просвещение и с помощью нее простым языком говорить с детьми и подростками на табуированные обществом темы. Как рассказывает Елена, в дальнейшем библиотека планирует развивать детский книжный клуб, а также устроить на своей базе лекторий.Эржена Мансорунова, «Номер один».