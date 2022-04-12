Культура 12.04.2022 в 17:24

В Бурятии завершается строительство самой большой буддийской статуи в мире

Сегодня состоялся специальный ритуал закладки внутреннего содержания статуи «Шун»
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии завершается строительство самой большой буддийской статуи в мире
Напомним, в ceле Caнaгa Зaкaмeнcкoгo paйoнa Бурятии установлена самая большая будийская статуя в мире. Высота статуя божества Арьябала– 41 метров, ширина – 28 метра. Сегодня, 12 апреля в селе Санага Закаменского района состоялся молебен, а также специальный ритуал закладки внутреннего содержания статуи «Шун». 

- Каждый день на строительство приезжали жители разных сел района, представители территориальных общественных самоуправлений, - работа кипела. Сегодня статуя после закладки «Шун» обретет сознание, душу и будет считаться «ожившей», - отмечают в дацане. 

Справка: «Шун» — это внутреннее содержание статуи, которое состоит из буддийских реликвий - священных сутр и бумбэ. В состав шун входят злаки и нектары, лекарственные растения, драгоценности, аршаны и земли священных мест. 

Традиционно шун состоит из всевозможных мантр, текстов, полного собрания сочинений Будды, изображениями божеств и реликвий с мест поклонения Будды, святых аршанов. Примечательно, что в дар Арьябала отправлены реликвии с Канады, Америки, Кореи, Японии, Тайланда, Каспийского моря, Тибета, Индии и т.д., - то есть отовсюду, где есть места поклонения буддистов.

Помимо дацана и статуи Арьябала в Санаге планируется построить парк религиозно-познавательного туризма, общая площадь которого будет составлять порядка 50 гектар. Открытие буддийского комплекса запланировано на июль текущего года. 
Теги
Культура

Все новости

Водителей Бурятии предупредили о камнепаде на федеральной трассе
12.04.2022 в 17:38
В Бурятии завершается строительство самой большой буддийской статуи в мире
12.04.2022 в 17:24
Школьные репетиторы повышают цены на свои услуги
12.04.2022 в 16:55
Житель Улан-Удэ поплатился жизнью за громкий звук телевизора
12.04.2022 в 16:47
Бурятия вошла в тройку самых замусоренных регионов России
12.04.2022 в 16:32
Бурятия изучает опыт и подход Красноярского края по улучшению экологии
12.04.2022 в 16:29
Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей
12.04.2022 в 16:28
Селенга в Бурятии атакует село Сотниково
12.04.2022 в 16:20
В Улан-Удэ открылся первый муниципальный детсад в микрорайоне Дивизионный
12.04.2022 в 15:26
В Монголии политика восстановления в промышленном секторе дает плоды
12.04.2022 в 13:01
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
В Бурятии ушел из жизни педагог и известный деятель культуры
8 апреля Валерий Лазарев скончался на 79 году жизни
09.04.2022 в 15:26
Фантастические книжки и где они обитают
Для чего в Бурятии открылась первая частная независимая библиотека
09.04.2022 в 08:00
В Улан-Баторе впервые за 400 лет прозвучала мелодия «Великая Монголия»
Ее исполнили артисты оркестра «Хаан» при музее монгольских ханов и знати «Чингисхан»

07.04.2022 в 16:13
Труппа театра им. Бестужева примет участие в фестивале «Территория детства» в Благовещенске
Актеры покажут спектакль Сергея Левицкого «Макаки, пицца и деструкция» (12+)
07.04.2022 в 10:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru