В Бурятии завершается строительство самой большой буддийской статуи в мире

Напомним, в ceле Caнaгa Зaкaмeнcкoгo paйoнa Бурятии установлена самая большая будийская статуя в мире. Высота статуя божества Арьябала– 41 метров, ширина – 28 метра. Сегодня, 12 апреля в селе Санага Закаменского района состоялся молебен, а также специальный ритуал закладки внутреннего содержания статуи «Шун».- Каждый день на строительство приезжали жители разных сел района, представители территориальных общественных самоуправлений, - работа кипела. Сегодня статуя после закладки «Шун» обретет сознание, душу и будет считаться «ожившей», - отмечают в дацане.Традиционно шун состоит из всевозможных мантр, текстов, полного собрания сочинений Будды, изображениями божеств и реликвий с мест поклонения Будды, святых аршанов. Примечательно, что в дар Арьябала отправлены реликвии с Канады, Америки, Кореи, Японии, Тайланда, Каспийского моря, Тибета, Индии и т.д., - то есть отовсюду, где есть места поклонения буддистов.Помимо дацана и статуи Арьябала в Санаге планируется построить парк религиозно-познавательного туризма, общая площадь которого будет составлять порядка 50 гектар. Открытие буддийского комплекса запланировано на июль текущего года.